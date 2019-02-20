Oyak Renault, motor üretiminde 6 milyona ulaştı
1 saat önce
Kendi vites kutusunu, şasisini ve motorunu üreten Türkiye'nin en büyük entegre otomobil şirketi Oyak Renault, yaklaşık yarım asır önce başladığı motor üretiminde 6 milyon adede ulaşarak yepyeni bir rekor kırdı.
Kendi vites kutusunu, şasisini ve motorunu üreten Türkiye
'nin en büyük entegre otomobil şirketi Oyak Renault
, yaklaşık yarım asır önce başladığı motor üretiminde 6 milyon adede ulaşarak yepyeni bir rekor kırdı.
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 05:55
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