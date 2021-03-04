Oyak Renault'ta üretim durdu - Son Dakika

Oyak Renault'ta üretim durdu

04.03.2021 10:00
Oyak Renault'ta üretim durdu, System.String[]

Türkiye'nin otomotiv devlerinden Bursalı Oyak Renault Fabrikası üretimi durdurdu.

Türkiye'nin otomotiv devlerinden Bursalı Oyak Renault Fabrikası üretimi durdurdu.

Bursa'da üretim yapan Oyak Renault, gerek Fransa'dan gerekse İtalya'dan temin ettiği yedek parçalardaki transport aksaklığından dolayı üretimini 8 Mart 2021 tarihine kadar durdurdu. Covid 19'un sebep olduğu aksaklıktan kaynaklanan sıkıntının Haziran ayına kadar süreceği öğrenildi. Olumlu gelişme yaşanmadığı taktirde üretim durdurma, her ay bir hafta olacak şekilde devam edecek. Buna paralel olarak yurt dışı siparişlerinde de azalma olması sürecin uzamasına etken oldu.

Binlerce çalışanının yanısıra on binlerce yan sanayi çalışanına iş imkanı sunan otomotiv devi Oyak Renault, 2021 yılının başından bu yana her ay üretime bir hafta ara veriyordu.

Üretimin durmasıyla alakalı olarak zorunlu oluşan izinlerin yıllık izin halklarından kesileceği belirtildi. Oyak Renault işçileri: "Ne olursa olsun, ucu hep bize dokunuyor. İki ay öncesine kadar fazla mesailerden başımızı kaldıramaz duruma gelmiştik. Bir de şimdi bakınız. Henüz senenin başındayız. Mart 17'ye kadar devlet desteğini alacağız. Devletimiz sağ olsun. Sonra sürekli olduğu gibi yıllık izinlerimiz devreye girecek. Bizim ne suçumuz var? Bu duruşlarda sendikaya yakın olan işçiler sendikanın belirlediği otellerde aileleriyle birlikte tatil yapıyorlar ve yapmaya devam edecekler de. Şu an dünya endişe içinde. Bunu çok iyi anlıyoruz. Ancak her daim en ufak bir çalkantıda ziyan gören hep bizler oluyoruz. Neden? Kafalarımızda sürekli olarak endişeler var. Acaba yarın ne olacak? Acaba işten çıkartılacak mıyız? Acaba buradan emekli olabilecek miyiz? Aile huzurumuz bir gün var, bir gün yok.Üretirken kıymetli, üretmezken kıymetsiz olmak bizleri kahrediyor." dediler - BURSA

Oyak Renault'ta üretim durdu

Oyak-Renault, Türkiye, Bursa, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Oyak Renault'ta üretim durdu - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Ameliyat masasına yatan ünlü şarkıcı Lara, dudaklarını küçülttü "Takımla aramızda uyuşmazlık var" diyen Sumudica'dan istifa sinyali: Kulübede hayatımı kaybetmek istemiyorum Şişede durduğu gibi durmadı! 2 genç kız, birlikte alkol aldıkları adamlar tarafından darbedildi AK Partili vekil, korona haritasında dikkat çeken Uşak'ın sırrını paylaştı: Tarhana Çorumlu çiftçi, tarlasında bulduğu gök taşını ABD'li alıcıya 180 bin dolara sattı Somondan döner yapan Tokatlı usta, taleplere yetişemiyor Elon Musk'ın keyfi kaçtı! Mars'a onlarca kişi taşıyacak uzay aracı Starship infilak etti Muharrem İnce partisinin ilk sloganının 'MAVİ' olduğunu açıkladı
Güne düşüşle başlayan dolar, 7,42'ten işlem görüyor Güne düşüşle başlayan dolar, 7,42'ten işlem görüyor         
09:37
460 bin TL'ye aldığı sıfır otomobil hasarlı çıktı! Suçu kabul etmeyen bayi sadece ücretsiz bakım teklif etti 460 bin TL'ye aldığı sıfır otomobil hasarlı çıktı! Suçu kabul etmeyen bayi sadece ücretsiz bakım teklif etti         
09:24
Erman Toroğlu'ndan dikkat çeken Rıdvan Dilmen yorumu: Serdar Tatlı olayına değişik bakmak lazım Erman Toroğlu'ndan dikkat çeken Rıdvan Dilmen yorumu: Serdar Tatlı olayına değişik bakmak lazım         
09:05
Koronavirüsle ilgili açıklamalarıyla tanıdığımız Prof. Dr. Mehmet Ceyhan bu kez futbol konuştu Koronavirüsle ilgili açıklamalarıyla tanıdığımız Prof. Dr. Mehmet Ceyhan bu kez futbol konuştu         
08:53
Halk otobüsünde iğrenç olay! Şoför, kadın yolcusunu taciz edip 100 lira teklif etti Halk otobüsünde iğrenç olay! Şoför, kadın yolcusunu taciz edip 100 lira teklif etti         
08:43
Yardımlaşma derneğine Antep şivesi konuşup, patlıcan kebabı yapabilenler üye olabiliyor Yardımlaşma derneğine Antep şivesi konuşup, patlıcan kebabı yapabilenler üye olabiliyor         
08:11
Havaalanında ölümle burun buruna gelen yaşlı adamı dünyaca ünlü Türk kalp cerrahı Mehmet Öz kurtardı Havaalanında ölümle burun buruna gelen yaşlı adamı dünyaca ünlü Türk kalp cerrahı Mehmet Öz kurtardı         
08:01
Galatasaraylı manken Tuğçe Aral, Ankaragücü maçı sonrası yaptığı paylaşımla sosyal medyaya damga vurdu Galatasaraylı manken Tuğçe Aral, Ankaragücü maçı sonrası yaptığı paylaşımla sosyal medyaya damga vurdu         
00:42
Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen fuhuş rezaletinde, gözaltına alınan evli çift tutuklandı Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen fuhuş rezaletinde, gözaltına alınan evli çift tutuklandı         
23:43
Ali Ağaoğlu'nun 1 milyon dolarlı doğum günü pastası topa tutuldu Ali Ağaoğlu'nun 1 milyon dolarlı doğum günü pastası topa tutuldu         
23:03
Galatasaray yöneticisi Şükrü Hanedar'dan Rıdvan Dilmen'e lakaplı gönderme Galatasaray yöneticisi Şükrü Hanedar'dan Rıdvan Dilmen'e lakaplı gönderme         
22:39
Öldü sanılıp morga kaldırılan adam, otopsi yapılırken uyandı Öldü sanılıp morga kaldırılan adam, otopsi yapılırken uyandı         
17:57
Kenan İmirzalıoğlu, Kurtlar Vadisi Kaos'a yeşil ışık yaktı Kenan İmirzalıoğlu, Kurtlar Vadisi Kaos'a yeşil ışık yaktı         
17:28
Babasının Babasının "Rabbime kurban ettim" diyerek boğazını kestiği çocuğun sağlığı iyiye gidiyor         
16:28
Oyuncu Merve Dizdar'dan kendisini tiye alan eşi Gürhan Altundaşar'a cevap: Sen kocamsın ayıp Oyuncu Merve Dizdar'dan kendisini tiye alan eşi Gürhan Altundaşar'a cevap: Sen kocamsın ayıp         
12:40
İpek Hattat'ın evine çağırıp işkence yaptığı söylenen kurye konuştu: Beni köpek dışkısına oturtmaya çalıştı İpek Hattat'ın evine çağırıp işkence yaptığı söylenen kurye konuştu: Beni köpek dışkısına oturtmaya çalıştı         
11:41
PKK'nın 19 ay alıkoyduğu uzman çavuş mağarada yaşadıklarını anlattı PKK'nın 19 ay alıkoyduğu uzman çavuş mağarada yaşadıklarını anlattı         
10:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2021 10:09:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Oyak Renault'ta üretim durdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei