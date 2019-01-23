Son Dakika Haberleri: Oyak Renault’tan üretimde yeni model müjdesi

Oyak Renault’tan üretimde yeni model müjdesi

56 dakika önce

Türkiye'deki otomobil üretiminin yüzde 32.8'ini tek başına gerçekleştiren ve bu üretimin yüzde 80'ini ihraç eden Oyak Renault, 2019'a yeni model müjdesiyle girdi.

Oyak Renault’tan üretimde yeni model müjdesi, System.String[]
Türkiye'deki otomobil üretiminin yüzde 32.8'ini tek başına gerçekleştiren ve bu üretimin yüzde 80'ini ihraç eden Oyak Renault, 2019'a yeni model müjdesiyle girdi. Yeni Clio'nun Bursa fabrikasında üretime başlayacağını duyuran Genel Müdür Aoun, "En mükemmel, en güzel aracı üretmeye odaklandık." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 06:02 

Bursa, Türkiye, Oyak Renault, Ekonomi
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