Oyak Renault’ya Mükemmellik Ödülü
1 saat önce
Oyak Renault, insan kaynakları yönetiminde gerçekleştirdiği iyileştirmeler sonucunda dünyanın en prestijli danışmanlık şirketi Brandon Hall tarafından verilen "Yetenek Yönetiminde Mükemmeliyet" ödülüne layık görüldü.
Oyak Renault, insan kaynakları yönetiminde gerçekleştirdiği iyileştirmeler sonucunda dünyanın en prestijli danışmanlık şirketi Brandon Hall tarafından verilen "Yetenek Yönetiminde Mükemmeliyet" ödülüne layık görüldü.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 01:45
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