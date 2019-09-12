Son Dakika Haberleri: Oyak Renault’ya Mükemmellik Ödülü
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Oyak Renault’ya Mükemmellik Ödülü

1 saat önce

Oyak Renault, insan kaynakları yönetiminde gerçekleştirdiği iyileştirmeler sonucunda dünyanın en prestijli danışmanlık şirketi Brandon Hall tarafından verilen "Yetenek Yönetiminde Mükemmeliyet" ödülüne layık görüldü.

Oyak Renault’ya Mükemmellik Ödülü, System.String[]

Oyak Renault, insan kaynakları yönetiminde gerçekleştirdiği iyileştirmeler sonucunda dünyanın en prestijli danışmanlık şirketi Brandon Hall tarafından verilen "Yetenek Yönetiminde Mükemmeliyet" ödülüne layık görüldü.

Oyak Renault, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 01:45 
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