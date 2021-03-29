OYAK, sürdürülebilir büyüme planlarına gıda sektörünü de dahil etti - Son Dakika

OYAK, sürdürülebilir büyüme planlarına gıda sektörünü de dahil etti

29.03.2021 12:01
OYAK, sürdürülebilir büyüme planlarına gıda sektörünü de dahil etti, System.String[]

Sanset Gıda ile satın alma anlaşması imzalayan OYAK, Türkiye çikolatalı ürünler pazarının köklü markası Sagra ile birlikte Tadelle, Saralle ve Gol markalarını da OYAK Grup Şirketleri bünyesine katmak için Rekabet Kurumu'na başvurdu.

Sanset Gıda ile satın alma anlaşması imzalayan OYAK, Türkiye çikolatalı ürünler pazarının köklü markası Sagra ile birlikte Tadelle, Saralle ve Gol markalarını da OYAK Grup Şirketleri bünyesine katmak için Rekabet Kurumu'na başvurdu.

OYAK'tan yapılan açıklamaya göre, salgınla dünyada önemi daha da artan, Türkiye'de 120 milyar lirayı aşan, 2023 yılında 40 milyar lira ihracat hedefi olan gıda sektöründe önemli bir hamle gerçekleşti.

Stratejik yatırımlarıyla Türkiye ekonomisine katkılarını sürdüren OYAK, sürdürülebilir büyüme planlarına gıda sektörünü de dahil etti. OYAK, Sanset Gıda ile satın alma anlaşması imzalayarak, 1936 yılında Ordu'da kurulan ve fındığı çuvaldan çıkararak sanayi ürünü haline getiren Sagra ile birlikte Tadelle, Saralle ve Gol markalarını OYAK Grup Şirketleri bünyesine kattı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, salgın ile tarım ve gıda sektörünün öneminin daha da arttığını vurgulayarak, "Tarım sektöründe zaten faaliyet gösteriyoruz. Gıda sektöründe de büyüyeceğiz. 85 yıllık köklü bir değer olan Sagra'yı daha da ileriye taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

Erdem, gıdanın salgından en az etkilenen pazar olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Kovid-19 ile dünyada tarım ve gıda sektörünün önemi daha da arttı. Döngüsel olmayan bu sektörlerin kriz dönemlerinde etkilenmediğini görmüş olduk. Tarım sektöründe ciddi yatırımlarımız bulunuyor. Bu hamlemizle stratejik öneme sahip gıda sektöründe de OYAK'ın kararlılığını ve yenilikçi bakış açısını gösterme fırsatına kavuştuk. 2018'de Dünya Gıda Örgütü'nün (FAO) verilerine göre, dünya fındık üretim alanlarının yüzde 75'i Türkiye'de bulunurken, yine aynı raporda fındık üretiminin ancak yüzde 60'ını Türkiye'nin karşılamakta olduğunu görüyoruz. Bu alanda Ar-Ge gücümüzü kullanarak verimliliği artırmayı ve bu sektörü büyütmeyi hedefliyoruz. OYAK'ın gücü ile Sagra'nın 85 yıllık bilgi birikimi ve tecrübesini bir araya getirerek markayı daha da ileriye taşımayı, pazardaki fırsatları değerlendirerek ürün çeşitliliğini artırmayı ve özellikle gıda ihracatında önemli bir hacme ulaşmayı hedefliyoruz."

Erdem, Sagra ile kısa zamanda kategorileri, ürün gamını ve marka sayısını artırarak zengin bir portföye ulaşarak, yurt içiyle birlikte yurt dışı katma değeri yüksek ürünlerle ihracat pazarlarında söz sahibi olmayı hedeflediklerini aktardı.

"Atıştırmalık pazarının potansiyeli yüksek"

OYAK'ın Sagra ile girdiği gıda sektörünün dünyada ve Türkiye'de stratejik sektörlerin başında geldiğini vurgulayan Erdem, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Dünya gıda devleri, gıda sektörünün potansiyelinin gelecekte şu anda telaffuz edilen rakamların birkaç katı olacağını tahmin ediyor. Türkiye'nin 2023 hedeflerinde de tarım ve gıda ihracatı 40 milyar lira olarak hedefleniyor. Tarım ve gıda sektörü iç içe geçmiş, birbirinin tamamlayıcısı olsa da Türkiye'de sadece gıda sektörü, 2020'de yüzde 25 büyüyerek 122,7 milyar liraya ulaştı.

Gıda sektöründe de içecekler en fazla payı alırken, onu atıştırmalıklar izliyor. OYAK grubu da Sagra'daki ürün gamını tüm atıştırmalık pazarına genişletmeyi planlıyor. Türkiye'de şu anda 27,5 milyar lira büyüklüğü olan atıştırmalık pazarının, hem ihracat hem de iç pazarda büyüme potansiyelinin yüksek olduğu belirtiliyor."

"Katma değeri yüksek ürünlere yeni ürünlerin eklenmesi hedefleniyor"

Süleyman Savaş Erdem, Sagra'nın çuvaldan çıkararak işlediği fındıkta Türkiye'nin, dünyada pazar lideri olduğuna işaret ederek, FAO'nun 2018 yılı verilerine göre, dünyada fındık üretiminin 1 milyon tona ulaşırken, bu üretimin yüzde 60'ını karşılayan ve ilk sırada yer alan Türkiye'yi, yüzde 15 ile İtalya ve yüzde 6 ile Azerbaycan'ın izlediğini bildirdi.

Türkiye'nin, üretimde olduğu gibi ihracatta da dünya lideri olduğunu vurgulayan Erdem, "FAO verilerine göre, 2019'da dünya fındık ihracatının yüzde 68'ini Türkiye gerçekleştirdi. 2020"de de pandemiye rağmen Türkiye'nin fındık ihracatı 1,9 milyar dolar oldu. Öte yandan, Türkiye'de fındık üretimi yapılan 39 il arasında 217 bin ton ile Sagra'nın da fabrikasının bulunduğu Ordu ilk sırada yer alıyor. Sagra'nın OYAK Grup Şirketleri bünyesine katılmasıyla katma değeri yüksek ürünlere yeni ürünlerin eklenmesi, kabuklu ve çiğ fındık ihracatının da artırılması hedeflenmektedir. Bu hedef, sadece sektör adına değil, Türkiye adına da önemli bir atılım olacaktır." ifadelerini kullandı.

OYAK, sürdürülebilir büyüme planlarına gıda sektörünü de dahil etti

Ordu Yardımlaşma Kurumu, Rekabet Kurumu, Türkiye, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi OYAK, sürdürülebilir büyüme planlarına gıda sektörünü de dahil etti - Son Dakika Ekonomi


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