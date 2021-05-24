OYAK, Tamek'in satın alma anlaşmasının onayı için Rekabet Kurumuna başvurdu - Son Dakika

OYAK, Tamek'in satın alma anlaşmasının onayı için Rekabet Kurumuna başvurdu

24.05.2021 11:39
OYAK, Tamek'in satın alma anlaşmasının onayı için Rekabet Kurumuna başvurdu, System.String[]

Sagra satın almasıyla gıda sektörüne giriş yapan OYAK, 65 yıllık bilgi birikimi ve tecrübeye sahip Türkiye'nin köklü markalarından Tamek'in satın alma anlaşmasının onayı için Rekabet Kurumuna başvurdu.

Sagra satın almasıyla gıda sektörüne giriş yapan OYAK, 65 yıllık bilgi birikimi ve tecrübeye sahip Türkiye'nin köklü markalarından Tamek'in satın alma anlaşmasının onayı için Rekabet Kurumuna başvurdu.

OYAK'tan yapılan açıklamaya göre, şirket, sürdürülebilir büyüme vizyonu doğrultusunda stratejik olarak önem verdiği gıda sektöründeki varlığını arttırmaya devam ediyor.

Sagra'yı alarak, büyüklüğü 120 milyar lirayı aşan Türkiye gıda sektörüne giriş yapan OYAK, sektördeki ikinci stratejik hamlesini gerçekleştirmek adına 1955'te Bursa'da kurulan, yüzde 100 Türk menşeli gıda üreticisi Tamek'i satın alma anlaşmasının onayı için Rekabet Kurumuna başvurdu.

Satın alma işleminin tamamlanmasının ardından Tamek'in meyve suları, sebze ve meyve konsantreleri, salça, hazır yemekler, reçel, marmelat, hazır soslar, haşlanmış ürünler, ketçap, mayonez ve donmuş ürünlerin üretimi, satışı ve pazarlamasına dair tüm varlıkları ve bu işlerle ilgili markaların geri kalanlarına sahip olan Asena Patent Marka Fikri Telif Hakları Danışmanlığı ve Ticareti AŞ'nin tüm hisseleri OYAK tarafından devralınacak.

"Yurt içi ve ihracat pazarlarında paydaşlarımızla birlikte büyüyeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, Tamek ile gıda sektöründe önemli bir yatırıma imza atacak olmanın yanı sıra gıda sektörü adına geleceğe yönelik yeni atılımlarda bulunmanın önemli olduğunu belirtti.

2017 yılında çizdikleri vizyonun meyvelerini almanın memnuniyetini yaşadıklarını ifade eden Erdem, "Tamek özellikle meyve suyu ve salça alanında ülkemizin önde gelen markalarından. Markanın mirası ve bu mirasla birlikte gelen bilinirliği OYAK'ın gücü ile birleştiğinde efektif, hızlı ve karlı bir operasyon yaratabileceğimize inanıyoruz. Sagra ve Tamek markalarını stratejik vizyonumuz doğrultusunda büyütmeyi, yurt içindeki pazar payımızı ve ihracattaki etkinliğimizi arttırırken aynı zamanda dokunduğumuz tüm paydaşlarımızın da bizimle birlikte büyümelerine olanak sağlamayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Erdem, Tamek ürünlerinin mevcut pazar paylarını kısa vadede iki ila üç katına, orta vadede ise dört ila beş katına çıkarmayı hedeflediklerinin altını çizdi.

Tamek'in cirosunun yaklaşık yüzde 30'unun ihracattan geldiğinin ve bu oranı korumayı hedeflediklerini vurgulayan Erdem, şunları kaydetti:

"Ancak ciroyu 5 yıl içinde mevcudun 10 katına çıkarmayı hedeflediğimizi düşünürsek ihracattaki büyüme beklentimizi de ifade etmiş oluruz. Tarım sektöründe yer alan şirketimiz HEKTAŞ'ta son yıllarda yaptığımız yatırımlarla ürünlerin tarladan rafa kadar olan serüvenine katkı sağladık. Şimdi gıda sektöründe de raftan tüketiciye yani sofralara ulaşmaya başladık. Bu serüvenin daha sağlıklı olması için tedarik zincirine yapacağımız önemli yatırımlarla da markalarımızı daha geniş coğrafyalara ulaştırmayı planlıyoruz. Son beş yılda HEKTAŞ ile tarım alanında attığımız stratejik adımların ışığında gıda sektöründe de etkinliğimizi arttıracağız. Sagra ve Tamek gibi geçmişi uzun yıllara dayanan, Türk halkının beğenisini kazanmış güçlü markaları küresel olarak da hak ettikleri konuma taşıyacağız."

Meyve suyu pazarının potansiyeli dikkati çekiyor

Açıklamaya göre, "Tamek'se koy sepete" sloganıyla öne çıkan Tamek, 1958 yılında Türkiye'nin ilk ketçap ve domates suyu ve ardından ilk hazır yemek ve dolma üretimi gibi birçok ilke imza attı. Tamek'in 1963 yılında kahverengi şişelerle girdiği meyve suyu pazarı, tüm dünyada halen büyüme potansiyelini sürdürüyor.

Tamek, 1974'te Türkiye'nin ilk haşlanmış bakliyatlarını ve 1992'de ilk diyabetik reçelini üretti. 1993'te Türkiye'nin ilk teneke kutulu meyve suyu üretimini gerçekleştirdi. 2000'de Türkiye'nin ilk karton kutudaki salça üretimini gerçekleştirdi. 2006'da Türkiye'nin ilk katkısız ve koruyucu içermeyen konserve ürünlerini üretti. 2007'de Türkiye'de bir ilk olan potasyum açısından zenginleştirilmiş ve kalp dostu olan yüzde 100 portakal suyunu üretti. 2014'te meyve suyunda Türkiye'de ilk Crystal Tetra Pak ambalajı kullandı."

Almanya'da yıllık 30, ABD'de ise 40 litre kişi başı yıllık tüketimi olan meyve suyunun Türkiye'deki kişi başı tüketimi ise yıllık 10 litre. Bu açıdan yurt içi tüketiminde büyük bir potansiyel barındıran meyve suyu pazarı, ihracatta da önemli fırsatlar sunuyor.

150'den fazla ülkeye yıllık yaklaşık 350 milyon dolarlık meyve suyu ve konsantre ihracatı gerçekleştiren Türkiye'de geçen yıl ihracatta yüzde 24'lük bir artış yaşandı. Toplam ihracatın 3'te 1'inin yapıldığı ABD'yi Hollanda, Güney Kore ve İngiltere gibi ülkeler takip ediyor. Tamek ve Sagra'nın içinde yer aldığı Türkiye atıştırmalık, meyve suyu ve temel gıda pazarı yaklaşık 45 milyar lira büyüklük ile toplam gıda pazarından yüzde 35 pay alıyor.

OYAK, Tamek'in satın alma anlaşmasının onayı için Rekabet Kurumuna başvurdu
OYAK, Tamek'in satın alma anlaşmasının onayı için Rekabet Kurumuna başvurdu

Ordu Yardımlaşma Kurumu, Rekabet Kurumu, Türkiye, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi OYAK, Tamek'in satın alma anlaşmasının onayı için Rekabet Kurumuna başvurdu - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Tarla sahibini gözyaşlarına boğan olay! Tarlada çıkan yangın 4 dönüm alanı kül etti Tarla sahibini gözyaşlarına boğan olay! Tarlada çıkan yangın 4 dönüm alanı kül etti Tessa Thompson, Rita Ora ve Taiki Waititi birbirini öpücüklere boğdu Tessa Thompson, Rita Ora ve Taiki Waititi birbirini öpücüklere boğdu Denizden çıkarılan cansız bedenin annesine ait olduğunu gördü, gözyaşlarına boğuldu Denizden çıkarılan cansız bedenin annesine ait olduğunu gördü, gözyaşlarına boğuldu İddianamenin ayrıntıları ortaya çıktı! Bakan Soylu, Sedat Peker için İddianamenin ayrıntıları ortaya çıktı! Bakan Soylu, Sedat Peker için "Köfteci Yusuf'a çökmeye çalışıyor" demişti Kısıtlama sırasında otel terasındaki meşaleli doğum günü partisi kamerada Kısıtlama sırasında otel terasındaki meşaleli doğum günü partisi kamerada Burak Yılmaz, şampiyonluğun ardından telefona sarıldı: Anneciğim, şampiyon olduk! Burak Yılmaz, şampiyonluğun ardından telefona sarıldı: Anneciğim, şampiyon olduk! İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil'den Sedat Peker'in iddialarıyla ilgili kaos uyarısı: Bu oyunları görüyoruz! İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil'den Sedat Peker'in iddialarıyla ilgili kaos uyarısı: Bu oyunları görüyoruz! Bakan Fahrettin Koca'nın da çok önem verdiği Yapay Zeka Projesi'ne dünyadan ilgi büyük Bakan Fahrettin Koca'nın da çok önem verdiği Yapay Zeka Projesi'ne dünyadan ilgi büyük

Son Dakika Haberleri
12:19 Tarla sahibini gözyaşlarına boğan olay! Tarlada çıkan yangın 4 dönüm alanı kül etti
12:14 Tessa Thompson, Rita Ora ve Taiki Waititi birbirini öpücüklere boğdu
12:02 Denizden çıkarılan cansız bedenin annesine ait olduğunu gördü, gözyaşlarına boğuldu
12:00 Bir kadın, gözaltına alınmamak için soyundu! Taksim Meydanı'nda kadınların erkek arkadaş kavgası
11:58 Ebru Şahin ve Cedi Osman'dan müjde! Evlilik kararı aldılar
11:56 İddianamenin ayrıntıları ortaya çıktı! Bakan Soylu, Sedat Peker için "Köfteci Yusuf'a çökmeye çalışıyor" demişti
11:53 Esnafa yapılacak 3 bin ve 5 bin TL'lik hibe desteği ödemeleri için başvurular yarın başlıyor
11:35 Husumetlisiyle fotoğraf çektiren arkadaşının evini bastı, canından oldu
11:28 Sosyal medya fenomeni Enes Batur'u, toplantıda Dijital Mecralar Komisyonu dinleyecek
10:56 Milyonlarca esnafa 1000 liralık gelir kaybı desteği, bugün hesaplara yatmaya başladı
Polonya Cumhurbaşkanı, SİHA alımıyla ilgili anlaşmaya imza atmak için Türkiye'de Polonya Cumhurbaşkanı, SİHA alımıyla ilgili anlaşmaya imza atmak için Türkiye'de         
12:24
Açık artırmada iki adet kavun 208 bin liraya satıldı Açık artırmada iki adet kavun 208 bin liraya satıldı         
12:15
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan: Cumhurbaşkanı Erdoğan giderse biz Suriye olacağız Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan: Cumhurbaşkanı Erdoğan giderse biz Suriye olacağız         
12:07
Bir kadın, gözaltına alınmamak için soyundu! Taksim Meydanı'nda kadınların erkek arkadaş kavgası Bir kadın, gözaltına alınmamak için soyundu! Taksim Meydanı'nda kadınların erkek arkadaş kavgası         
12:01
Esnafa yapılacak 3 bin ve 5 bin TL'lik hibe desteği ödemeleri için başvurular yarın başlıyor Esnafa yapılacak 3 bin ve 5 bin TL'lik hibe desteği ödemeleri için başvurular yarın başlıyor         
11:54
Peş peşe tatil karelerini paylaşan Demet Özdemir, fotoğraflarıyla kendisine hayran bırakıyor Peş peşe tatil karelerini paylaşan Demet Özdemir, fotoğraflarıyla kendisine hayran bırakıyor         
11:00
Habertürk'ten kovulan Hande Sarıoğlu'nun paylaşımı sosyal medyayı salladı: Benim gibi g.t memeye sahip bir kadın için o kadar kolay ki Habertürk'ten kovulan Hande Sarıoğlu'nun paylaşımı sosyal medyayı salladı: Benim gibi g.t memeye sahip bir kadın için o kadar kolay ki         
10:08
AK Partili başkanın geçmişte partisini eleştirdiği paylaşımlar ortalığı karıştırdı! Gelen tepkilerin ardından görevinden istifa etti AK Partili başkanın geçmişte partisini eleştirdiği paylaşımlar ortalığı karıştırdı! Gelen tepkilerin ardından görevinden istifa etti         
09:33
Tuncay Özkan'dan iddialı sözler: Kılıçdaroğlu aday olursa yüzde yüz kazanır Tuncay Özkan'dan iddialı sözler: Kılıçdaroğlu aday olursa yüzde yüz kazanır         
09:12
Rafet El Roman'ın kızı Su'dan nefes kesen pozlar Rafet El Roman'ın kızı Su'dan nefes kesen pozlar         
22:18
İşte Sedat Peker'in 7'nci videosunda ismi geçen Halil Falyalı hakkındaki tüm detaylar İşte Sedat Peker'in 7'nci videosunda ismi geçen Halil Falyalı hakkındaki tüm detaylar         
21:27
Bambu ağaçları gitti, toplantı salonu geldi! Peker'in yeni video çektiği yer de deşifre oldu Bambu ağaçları gitti, toplantı salonu geldi! Peker'in yeni video çektiği yer de deşifre oldu         
21:05
Sedat Peker'in Savaş Buldan iddialarına Pervin Buldan'dan yorum: Yargılanmaları için girişimde bulunacağız Sedat Peker'in Savaş Buldan iddialarına Pervin Buldan'dan yorum: Yargılanmaları için girişimde bulunacağız         
20:29
Tolga Ağar'dan Sedat Peker'in Uğur Mumcu ve Kutlu Adalı iddialarına yanıt: Hodri meydan Tolga Ağar'dan Sedat Peker'in Uğur Mumcu ve Kutlu Adalı iddialarına yanıt: Hodri meydan         
19:40
Putin'in gizli sevgilisi diye tanınıyor! İkiz bebek doğurduktan sonra ilk kez konuştu Putin'in gizli sevgilisi diye tanınıyor! İkiz bebek doğurduktan sonra ilk kez konuştu         
19:14
Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker ile korumasının gözaltına alındığı anlar kameralara yansıdı Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker ile korumasının gözaltına alındığı anlar kameralara yansıdı         
18:08
Şizofreni hastası oğlunu tekme atarak surlardan iten anne tutuklandı Şizofreni hastası oğlunu tekme atarak surlardan iten anne tutuklandı         
17:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2021 12:59:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: OYAK, Tamek'in satın alma anlaşmasının onayı için Rekabet Kurumuna başvurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement