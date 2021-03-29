OYAK'tan gıda sektöründe stratejik hamle - Son Dakika

OYAK'tan gıda sektöründe stratejik hamle

29.03.2021 11:36
OYAK'tan gıda sektöründe stratejik hamle, System.String[]

Sanset Gıda ile satın alma anlaşmasını imzalayan OYAK, Türkiye çikolatalı ürünler pazarının köklü markası Sagra ile birlikte Tadelle, Saralle ve Gol markalarını da OYAK Grup Şirketleri bünyesine katmak için Rekabet Kurumu'na başvurdu.

Sanset Gıda ile satın alma anlaşmasını imzalayan OYAK, Türkiye çikolatalı ürünler pazarının köklü markası Sagra ile birlikte Tadelle, Saralle ve Gol markalarını da OYAK Grup Şirketleri bünyesine katmak için Rekabet Kurumu'na başvurdu. Pandemi ile tarım ve gıda sektörünün öneminin daha da arttığını söyleyen OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem "Tarım sektöründe zaten faaliyet gösteriyoruz. Gıda sektöründe de büyüyeceğiz. 85 yıllık köklü bir değer olan Sagra'yı, daha da ileriye taşıyacağız" dedi.

Pandemiyle dünyada önemi daha da artan, Türkiye'de 120 milyar lirayı aşan, 2023 yılında 40 milyar lira ihracat hedefi olan gıda sektöründe önemli bir hamle geldi. Stratejik yatırımlarıyla Türkiye ekonomisine katkılarını sürdüren OYAK, sürdürülebilir büyüme planlarına gıda sektörünü de dahil etti. Sanset Gıda ile satın alma anlaşması imzalayarak, 1936 yılında Ordu'da kurulan ve fındığı çuvaldan çıkararak sanayi ürünü haline getiren Sagra ile birlikte Tadelle, Saralle ve Gol markalarını OYAK Grup Şirketleri bünyesine kattı.

"Gıda, pandemiden en az etkilenen sektör oldu"

Gıdanın pandemiden en az etkilenen pazar olduğunu belirten OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem "Covid-19 salgını ile dünyada tarım ve gıda sektörünün önemi daha da arttı. Döngüsel olmayan bu sektörlerin kriz dönemlerinde etkilenmediğini görmüş olduk. Tarım sektöründe ciddi yatırımlarımız bulunuyor. Bu hamlemizle, stratejik öneme sahip gıda sektöründe de OYAK'ın kararlılığını ve yenilikçi bakış açısını gösterme fırsatına kavuştuk. 2018'de Dünya Gıda Örgütü (FAO)'un verilerine göre dünya fındık üretim alanlarının yüzde 75'i Türkiye'de bulunurken, yine aynı raporda fındık üretiminin ancak yüzde 60'ını Türkiye karşılamakta olduğunu görüyoruz. Bu alanda Ar-Ge gücümüzü kullanarak verimliliği artırmayı ve bu sektörü büyütmeyi hedefliyoruz" dedi.

"Yurt içi ve ihracat pazarlarında büyüyecek"

Erdem, şunları söyledi: "OYAK'ın gücü ile Sagra'nın 85 yıllık bilgi birikimi ve tecrübesini bir araya getirerek markayı daha da ileriye taşımayı, pazardaki fırsatları değerlendirerek ürün çeşitliliğini arttırmayı ve özellikle gıda ihracatında önemli bir hacme ulaşmayı hedefliyoruz." Erdem, Sagra ile kısa zamanda kategorileri, ürün gamını ve marka sayısını arttırarak zengin bir portföye ulaşarak, yurt içiyle birlikte yurt dışı katma değeri yüksek ürünlerle ihracat pazarlarında söz sahibi olmayı hedeflediklerini söyledi.

Atıştırmalık pazarının potansiyeli yüksek

OYAK'ın Sagra ile girdiği gıda sektörü dünyada ve Türkiye'de stratejik sektörlerin başında geliyor. Dünya gıda devleri, gıda sektörünün potansiyelinin gelecekte şu anda telafuz edilen rakamların birkaç katı olacağını tahmin ediyor. Türkiye'nin 2023 hedeflerinde de tarım ve gıda ihracatı 40 milyar lira olarak hedefleniyor. Tarım ve gıda sektörü iç içe geçmiş birbirinin tamamlayıcısı olsa da Türkiye'de sadece gıda sektörü, 2020'de yüzde 25 büyüyerek 122,7 milyar liraya ulaştı. Gıda sektöründe de içecekler en fazla payı alırken, onu atıştırmalıklar izliyor. OYAK grubu da Sagra'daki ürün gamını tüm atıştırmalık pazarına genişletmeyi planlıyor. Türkiye'de şu anda 27,5 milyar lira büyüklüğü olan atıştırmalık pazarının hem ihracat hem de iç pazarda büyüme potansiyelinin yüksek olduğu belirtiliyor.

Türkiye, fındık üretimi ve ihracatında dünya lideri

Sagra'nın çuvaldan çıkararak işlediği fındıkta Türkiye, dünyada pazar lideri. Dünya Gıda Örgütü (FAO)'un 2018 yılı verilerine göre dünyada fındık üretimi 1 milyon tona ulaşırken, bu üretimin yüzde 60'ını karşılaşan ve ilk sırada yer alan Türkiye'yi, yüzde 15 ile İtalya ve yüzde 6 ile Azerbaycan izliyor. Türkiye üretimde olduğu gibi ihracatta da dünya lideri durumunda. FAO verilerine göre 2019'da dünya fındık ihracatının yüzde 68'ini Türkiye gerçekleştirdi. 2020'de de pandemiye rağmen Türkiye'nin fındık ihracatı 1,9 milyar dolar oldu. Öte yandan, Türkiye'de fındık üretimi yapılan 39 il arasında 217 bin ton ile Sagra'nın da fabrikasının bulunduğu Ordu ilk sırada yer alıyor. Sagra'nın OYAK Grup Şirketleri bünyesine katılmasıyla katma değeri yüksek ürünlere yeni ürünlerin eklenmesi, kabuklu ve çiğ fındık ihracatının da artırılması hedefleniyor. - İSTANBUL

OYAK'tan gıda sektöründe stratejik hamle

Ordu Yardımlaşma Kurumu, Türkiye, İhracat, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi OYAK'tan gıda sektöründe stratejik hamle - Son Dakika Ekonomi


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