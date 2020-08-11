OYAK'tan yılın ikinci büyük birleşme hamlesi

Halka açık beş çimento şirketini Mayıs ayında "OYAK Çimento" çatısı altında konsolide eden OYAK'ın, verimlilik ve karlılık odaklı son hamlesi enerji grubuna yönelik oldu.

OYAK, TOTAL ve M Oil markalarını korurken, Güzel Enerji Akaryakıt A.Ş. ticari unvanı altında bu markalara ait tüm operasyonları birleştirme kararı aldı.

Türkiye 'nin en büyük mesleki emeklilik fonu olan OYAK, 2020 Mayıs ayında çimento sektöründe gerçekleştirdiği birleşmenin ardından, sürdürülebilir büyüme stratejisi ve enerji sektöründeki hedefleri doğrultusunda TOTAL ve M Oil istasyonlarını, Güzel Enerji tüzel kişiliği adı altında birleştirdi. Gebze Yarımca ve Samsun 'da toplam 550 bin m3 kapasiteli akaryakıt ve LPG tesisleri ile İzmir Çiğli 'deki madeni yağ fabrikasının yanı sıra, Türkiye genelinde 900'ün üzerinde istasyon tek tüzel kişilik altında TOTAL ve M Oil olmak üzere iki ayrı marka olarak faaliyetlerine devam edecek.Sektörel çeşitlilik ve büyüme hedefi çerçevesinde, akaryakıt ve otogazın yanında madeni yağ ve akaryakıt dışı hizmetler alanında da fırsatları değerlendiren OYAK, yüksek performans ve verimlilikle enerji sektörüne yön veren oyunculardan olmak amacıyla akaryakıt şirketlerini tek çatı altında konsolide etti.Faaliyet gösterdiği sektörlerde yarattığı değer, tasarruf imkanlarını değerlendirme ve güçlü bilanço yapısı ile ön plana çıkan OYAK; bayi sözleşmelerini yenilemenin yanı sıra, bünyesine 33 yeni istasyon katarak akaryakıt dağıtım sektöründe yüzde 6,5'luk pazar payına ulaşmış oldu. Yıl sonu hedefiyse, yeni istasyonlar açmak, hizmet ve ürün çeşitliliği ile müşteri memnuniyetini artırmak.OYAK Genel Müdürü ve Güzel Enerji Akaryakıt A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Savaş Erdem, "kararlılık dönemi" olarak adlandırdıkları bu dönemde, ülke ve üyelerinin refahı için doğru hamleler ile çalışmaya devam ettiklerinin altını çizdi.OYAK'ın, ülke ekonomisinin hedeflerine de katkı sağlayacak, uluslararası finansal piyasalara yön veren stratejik sektörlerde faaliyet göstermeye odaklandığını belirten Erdem, tüm operasyonlarını bu farkındalık üzerine kurduklarını söyledi. Erdem, sözlerine şöyle devam etti: "Geçtiğimiz aylarda, beş çimento şirketimizi tek çatı altında birleştirerek, 'grubumuzun istikbaline yeni bir ufuk çizdik' demiştik. Bugün de güçlü bir satın almayla 'biz de varız' dediğimiz akaryakıt sektöründe; tasarruf, verimlilik, karlılık ve hızlı büyümeye odaklanarak iki markamızı tek çatı altında birleştirmiş bulunuyoruz. Bu birleşme sayesinde şirketlerimizi daha etkin ve bütünsel bir yaklaşımla yöneterek, rekabet gücümüzü artıracağız. Şirketlerimizi; birbirinden öğrenen, operasyonel verimliliği yüksek, teknoloji odaklı bir yapıya getirerek, ortaya çıkan güç birliği ile de daha ileri gideceğiz. Gerek çimento gerekse akaryakıt alanlarındaki birleşmelerden doğacak sinerjinin, OYAK'ı geleceğe taşıyacağına inancımız tamdır."

OYAK, geçtiğimiz Mart ayında gerçekleştirdiği TOTAL ve M Oil satın almasıyla birlikte, 900'ün üzerinde istasyon (özmal ve kendi işlettiği istasyonlar dahil), gayrimenkuller, fikri mülkiyetler, ruhsat ve izinler, dağıtım depolama ve bayi lisansları, istasyon işleten alt şirketler ve Türkiye çapında akaryakıt ve LPG depolama, dolum ve stok tesisleri, madeni yağ fabrikası ile tüm operasyonlarını devralmıştı. (Fotoğraflı)

- İstanbul