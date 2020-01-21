OYAK, Total ve Moil için Demirören Holding ile 450 milyon dolara anlaştı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi OYAK, Total ve Moil için Demirören Holding ile 450 milyon dolara anlaştı - Son Dakika Ekonomi

OYAK, Total ve Moil için Demirören Holding ile 450 milyon dolara anlaştı

1 saat önce

OYAK, Yıldırım Demirören'in Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Demirören Holding bünyesindeki Total ve M Oil'i yaklaşık 450 milyon dolara satın aldı. OYAK, TOTAL için yaklaşık 360 milyon dolar, M Oil için de yaklaşık 90 milyon dolarlık bir rakamı ödemeyi kabul ettiği ifade edildi.

Türkiye'nin en büyük mesleki emeklilik fonu OYAK, 2015 yılından bu yana Demirören Holding bünyesindeki Total ve M Oil'i yaklaşık 450 milyon dolara satın aldı. Edinilen bilgiye göre yasal işlemlerin tamamlanmasının ardından Total ve M Oil resmi olarak OYAK'ın bünyesine geçecek.

OYAK, İKİ ŞİRKETE TOPLAM 450 MİLYON DOLAR ÖDEMEYİ KABUL ETTİ

Habertürk'te yer alan habere göre; yılın ilk satın almasıyla birlikte OYAK, akaryakıt dağıtımı ve madeni yağ sektörünün önde gelen oyuncularından biri haline gelecek. Bir süredir pazarlıklar sürerken gelen bilgilere göre OYAK, TOTAL için yaklaşık 360 milyon dolar, M Oil için de yaklaşık 90 milyon dolarlık bir rakamı ödemeyi kabul etti.

SEKTÖRDE İLK 5'E GİRECEK

Böylece 450 milyon doları bulacağı ifade edilen toplam 2 şirketin satın alması sonrasında OYAK enerji sektöründe önemli bir büyüklüğe sahip olmuş olacak. İki şirket 150 bin kişiye doğrudan istihdam sağlıyor. OYAK, akaryakıt dağıtımında yaklaşık yüzde 5'lik bir pazar payı için 360 milyon dolar ödemeyi taahhüt ederek pazarda ilk 5 oyuncu arasına girecek.

OYAK, Total ve Moil için Demirören Holding ile 450 milyon dolara anlaştı
Ordu Yardımlaşma Kurumu, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 12:54 
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