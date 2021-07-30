OYAK Yatırım ile Albaraka Türk'ten sermaye piyasalarına katkı - Son Dakika

Albaraka Türk ile OYAK Yatırım'ın iş birliği ile Albaraka Türk müşterileri, OYAK Yatırım ile sermaye piyasalarına hızlı ve kolay erişim sağlayabilecek.

OYAK Yatırım'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin ilk katılım bankası olan Albaraka Türk ile 40 yılı aşkın deneyim ve uzmanlığa sahip OYAK Yatırım, iş birliğine imza attı. Türkiye'nin finansal ekosistemine katkı sağlayacak iş birliği ile Albaraka Türk müşterileri, OYAK Yatırım ile sermaye piyasalarına hızlı ve kolay erişim fırsatını yakalayacak.

Ayrıca, OYAK Yatırım ile Albaraka Türk arasında katılım bankacılığı prensiplerine uygun yeni ve alternatif ürünler geliştirme konusunda da sinerji sağlanacak.

Katılım bankacılığı ve sermaye piyasalarındaki uzmanlığın bir araya geldiği iş birliği kapsamında Albaraka müşterileri, OYAK Yatırım hesabı açmak, katılım bankacılığına uygun hisse senedi alım-satımı yapmak, halka arzlara katılmak gibi tüm işlemlerini şubeye gitmeden dijital ortamda yapabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku, müşterilerinin sermaye piyasalarına erişimi konusunda önemli bir adım attıklarını belirtti. Utku, "Bankamız vizyonu doğrultusunda yenilikçi ve katılım bankacılığı ilkeleriyle uyumlu ürünler geliştirmek, müşteri tabanımızı yaygınlaştırmak ve ülkemiz ekonomisi için değer üretmek en temel amacımız.

OYAK Yatırım ile gerçekleştirdiğimiz bu yeni iş birliği ile de bu hedefimize bir adım daha yaklaşmış olduk. Müşterilerimizin sermaye piyasalarına erişimini kolaylaştırmak için kendi bünyemizde her türlü adımı atarken, buna yönelik iş birliklerini de geliştirmeye devam ediyoruz. Bu anlamda OYAK Yatırım'la hayata geçirdiğimiz bu iş birliğimiz ile birlikte müşterilerimizin bu konudaki taleplerini karşılama noktasında büyük bir katkısı olacağını düşünüyoruz. Bu iş birliğimizin her iki tarafa ve müşterilerimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

OYAK Yatırım Genel Müdürü Erkan Ünal da gerçekleştirilen iş birliği ile Albaraka Türk müşterilerinin sermaye piyasasındaki ürünlere ulaşımını kolaylaştırarak hem sermaye piyasalarının gelişimine hem de yatırımcıların birikimlerine katkı sağlamayı hedeflediklerini vurguladı. Ünal "OYAK Yatırım olarak müşteri odaklı çalışmalarımızın temelini, yenilikçi hizmet anlayışımız oluşturuyor. Bu kapsamda da yatırımcıların yenilikçi ürünlerle portföylerini çeşitlendirmelerini sağlıyoruz. Albaraka Türk müşterileri, internet şube üzerinden teknolojik altyapımız sayesinde kolaylıkla hesap açarak tüm yatırım işlemlerini hızlı bir şekilde gerçekleştirebilecekler. Önümüzdeki dönemde de aktif ürün ve pazarlama stratejilerimiz kapsamında katılım bankacılığıyla uyumlu yeni yatırım ürünleri oluşturulmasına katkı sağlamaya devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.