OYDER Başkanı Mersin, nisan ayı otomotiv satışlarını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

OYDER Başkanı Mersin, nisan ayı otomotiv satışlarını değerlendirdi Açıklaması

04.05.2021 15:33
OYDER Başkanı Mersin, nisan ayı otomotiv satışlarını değerlendirdi Açıklaması, System.String[]

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Mersin, nisan ayındaki satışların beklentilerin bir miktar altında kaldığını belirterek, "Pazarın yıl sonunda 800-850 bin adet bandında kapanacağı ön görüyoruz ama tabii bunun için bir çok etken var." dedi.

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Mersin, nisan ayındaki satışların beklentilerin bir miktar altında kaldığını belirterek, "Pazarın yıl sonunda 800-850 bin adet bandında kapanacağı ön görüyoruz ama tabii bunun için bir çok etken var." dedi.

Mersin, nisan ayı otomobil ve hafif ticari araç satışlarına ve pazar beklentilerine ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Nisan ayına satışlarının beklentilerinin biraz altında kaldığını dile getiren Mersin, satışların tam kapanma sürecinden bir miktar etkilendiğini söyledi.

Nisan ayının 61 bin 488 satışla kapandığını anımsatan Mersin, "Bu da geçen senenin nisan ayına göre yüzde 132,4'lük büyüme demek. Tabii ki geçen senenin nisan ayı ile kıyaslamak çok doğru bir kıyas olmaz. Geçen seneki nisan ayı salgını tam yaşadığımız, ciddi anlamda kapanmanın olduğu bir aydı, belirsizliklerin olduğu bir aydı. Dolayısıyla son 5 ve 10 yılla kıyasladığımızda bu adetler normal adetlerdir." ifadelerini kullandı.

"Ekonomiye olan güven, ertelenen talep ve çeşitli kampanyalarla iyileşme sağlandı"

İlk dört aylık dönem ele alındığında ise yüzde 72,4'lük bir büyüme gerçekleştiğini aktaran Mersin, "Artışın sebepleri arasında öncelikle ertelenen talepler var. Bu talepler 2021 yılının ilk 3 ve 4 ayında arttı. Bunun yanı sıra distribütör ve üretici firmalar çeşitli kampanyalarla bunu desteklediler. Bunun kadar en önemlisi bence piyasanın ekonomiye karşı bir güven tazelemesi vardı kasımdan sonra. Dolayısıyla böyle bir yıla girmiştik. Bu da ilk 3 ve 4 ayın satışlarına yansıdı. Yani ekonomiye olan güven, ertelenen talep ve çeşitli kampanyalarla bu iyileşme sağlandı." dedi.

Mayıs ayına da sarkan kapanmanın satış adetlerini ciddi olarak etkileyeceğini belirten Mersin, "Bugünden mayıs ayının nasıl kapatacağı konusunu kestirmek çok zor ama yanlış telaffuz etmemekle beraber geçen seneki mayıs rakamlarını 30-35 binleri yakalarız diye düşünüyorum. Ama bunu şu an söylemek biraz falcılık olur." diye konuştu.

"Yaz aylarının gelmesi sektör için bir şans"

OYDER Başkanı Turgay Mersin, faizler düşerse ve distribütör firmalar kampanyalarla buna destek verirse satışlardaki artış trendinin 1 Haziran'dan itibaren devam edeceğini belirterek, "Çünkü önümüzde yaz ayındaki talep var. Buradaki asıl büyük sıkıntı tedarik noktasında. Bazı ham madde tedarik sıkıntıları var, piyasada konuşulan çip krizi diye de bir tedarik sorunu var. Sıkıntı yaşanırsa araç bulunurluğunda, bu da satışları doğal olarak etkiler. Tedarik sıkıntısı, kurların ve faizin ne durumda olacağı etkileyecek satışları. Tedarik sorunu olmadığını varsayarsak bir şansımız var, yaz aylarına giriyoruz. Bireysel araç kullanımı artacaktır, kiralamadan dolayı talep olacaktır. Bu bir şans açıkçası." değerlendirmesinde bulundu.

"Pazarın yıl sonunda 800-850 bin adet bandında kapanacağını öngörüyoruz"

Yıl sonu pazar tahminini de paylaşan Mersin, şunları kaydetti:

"Pazar ilk 3 aydaki hızla devam etseydi 2011'deki pazara sahip olurduk ya da 2016-2017 gibi. Neredeyse 1 milyona gidiyordu. Ama işte nisandaki düşüşle beraber, mayıstaki kapanmayla beraber yine de geçen senenin üzerinde olacağını var sayıyoruz. Pazarın yıl sonunda 800-850 bin adet bandında kapanacağını ön görüyoruz ama tabii bunun için bir çok etken var. Bu etkenlerden hepsi normal giderse 800 bin üzerinde kapanacağı aşikar. 2018 ayılında pazar 1 milyonu geçen bir hızla gidiyordu ama ağustos ayında yaşanan faiz ve kur depreminden sonra pazar bir anda 600 bine geriledi. Bu yüzden ekonominin değişkenliklerinde bir sıkıntı olmazsa pazar geçen senenin üzerinde kapatacak diye düşünüyoruz."

"Kapanmadaki kayıplarımızı telafi edebiliriz"

Bayilerin kapanma sürecinde açık olmadığını anımsatan Mersin, "Bayilerimiz mutlaka üzülüyor sonuçta bir mekanın kapanmasını kimse istemez. Ama bu da hayatın bir kuralıysa buna da uymak zorundayız. Tabii finansman olarak zaten devletimiz kısa çalışma ödeneğiyle destek çıkıyor. Distribütör firmalar da bayilerine yardımcı olma anlamında ödemeleri ileri tarihe atıyor. Her bayi teşkilatı kendine göre önlemler alarak devam edecek bu süreçte. Ben 20 günün bayi, teşkilatımızı çok üzeceğini düşünmüyorum, önümüzdeki günlerin de yaz ayı mevsimi olduğunu düşünürsek bu kapanmadaki kayıplarımızı telafi edebileceğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Servislerimizi açık tutma anlamında bir ricada bulunduk"

Turgay Mersin, kapanma sürecinde servislerin kısıtlı çalışan sayısıyla açık kalması yönünde talepte bulunduklarını ancak henüz bir cevap alamadıklarını ifade ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Servislerimizi açık tutma anlamında bir ricada bulunmuştuk İçişleri Bakanlığımıza ama öyle bir cevap gelmedi. Genel anlamda izin yok. Belki servislere önümüzdeki dönemde eksik kadroyla yüzde 50 yüzde 25 kadroyla çalışma izni verilirse belki vatandaşlarımız mağdur olmaz. Şu an çok sayıda insan var çalışan, hareket halinde olan. Bunlara mağduriyet vermeme anlamında iyi olabilirdi. Böyle bir ricada bulunduk hem OYDER, hem OSD hem de ODD olarak ama şu ana net bir cevap alamadık."

Otomobil, Mersin, Mayıs, Nisan, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi OYDER Başkanı Mersin, nisan ayı otomotiv satışlarını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika Ekonomi


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