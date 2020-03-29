OYDER Başkanı Şahsuvaroğlu: "Satışlar daralacaktır ama ayakta kalacağız" - Son Dakika
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OYDER Başkanı Şahsuvaroğlu: "Satışlar daralacaktır ama ayakta kalacağız"

16 dakika önce

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği Başkanı (OYDER) Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri nedeniyle sektörün zor bir dönemden geçtiğini belirterek, "Satışlar daralacaktır ama ayakta kalacağız." ifadesini kullandı.

OYDER Başkanı Şahsuvaroğlu:

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği Başkanı (OYDER) Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri nedeniyle sektörün zor bir dönemden geçtiğini belirterek, "Satışlar daralacaktır ama ayakta kalacağız." ifadesini kullandı.

Şahsuvaroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, otomotiv sektöründe 2020 yılı başından bu yana talebin arzdan fazla olduğu bir dönem yaşandığını ancak Kovid-19 önlemleri nedeniyle nisanın, en büyük durgunluğun yaşanacağı ay olmasını beklediklerini ifade etti.

Yılın ilk 3 ayındaki satışların önceden yapıldığını belirten Şahsuvaroğlu, "Mart ayı dahil eski satışların teslimatları halen devam ediyor. Ancak mart ayının 3'üncü haftasından itibaren satışlar neredeyse durma noktasına geldi, servis hizmetleri de önemli ölçüde zayıflamış durumda. Servis girişlerindeki daralma mart ayının 3'üncü haftasında yüzde 50-60'lara ulaştı. Muhtemelen nisan ayında en büyük durgunluğu yaşamış olacağız, satışlar ve bağlantılar büyük ölçüde duracaktır." ifadelerini kullandı.

Markaların gerek satış gerekse diğer hedefleri gözden geçirmesi gerektiğini aktaran Şahsuvaroğlu, "Dünyada ve Türkiye'de bazı otomotiv markaları üretimlerini 2-3 hafta süre ile durdurma kararı aldı. Bu elbette ana sanayiye tedarik yapan diğer üreticileri de etkiledi. Çin'de yaşanan satış kaybının en az 3 milyon adet olacağı tahmin ediliyor. Ayrıca, Çin hem markaların üretim bantlarına parça üreten hem de dünyaya yedek parça tedariki yapan bir ülke olarak genel üretime de önemli sıkıntılar yaratmış oldu. 3 haftalık ara demek, son derece önemli bir üretim adedi kaybı olacak demektir. Aynı şekilde satışlar da düştüğünden dolayı mevcut stokların eritilmesi için farklı yöntemler devreye alınacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Şahsuvaroğlu, koronavirüs önlemleri nedeniyle sektörün zor bir dönemden geçtiğini belirterek, "Satışlar daralacaktır ama ayakta kalacağız." ifadesini kullandı.

"Destekler olmasaydı 2 ay sonra birçok meslektaşım şirketlerini kapatma noktasına gelirdi"

Murat Şahsuvaroğlu, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi ve kamu bankaları tarafından açıklanan desteklere ilişkin ise şunları kaydetti:

"İş dünyasının şu aşamada bekledikleri destekleri içeriyor. Ancak bu sürecin bilinmezliği göz önünde bulundurularak desteklerin devam ettirilmesi veya yeni önlemlerin alınması gerekebilir. En önemli konular ele alınmış durumda. İşçi çıkartılmaması için verilen destekleri önemli buluyorum. İşletmelerin personel giderlerini ödeyebilecekleri imkanların yaratılması iş sahipleri için en kritik konulardan biri. Yine oluşacak vergilerin bir kısmının 6 ay ötelenmesi ve kredilerde yaşanacak sorunlar için alınan önlemler iş dünyasının beklentilerini karşılayacak düzeydedir. Bu destekler olmasaydı 2 ay sonra birçok meslektaşım şirketlerini kapatma noktasına gelirdi. Bu süreç hem reel sektör hem de kamu ve hükümet tarafından hassasiyetle takip edilme, karşılıklı iş birliği ve tüm tarafların elini taşın altına koyması ile atlatılabilecektir."

"Şu aşamada vergisel bir teşvik beklentimiz yok"

2019 yılının son çeyreğinde kamu bankaları tarafından başlatılan ve özel bankaların da katıldığı yüzde 0,49 faiz oranlı taşıt kredileri desteğinin tüm sektöre bir ivme kazandırdığını ve desteğin sürdüğünü aktaran Şahsuvaroğlu, "Bu destek devam ediyor. Satışlara doğrudan katkı sağlayan bu uygulama, bir nevi teşvik olarak da adlandırılabilir. Sektörümüzü temsilen yaptığımız görüşmelerde bu desteğin devam etmesini istemiş ve kendilerinden de bu konuda onay almıştık. Şu aşamada vergisel bir teşvik beklentimiz yok." ifadelerini kullandı.

"Bayiler ayakta kalmaya gayret ediyorlar"

Murat Şahsuvaroğlu, Ağustos 2018'de yaşanan kur atakları sonrası hükümetin otomotiv sektörüne yönelik birçok desteği hayata geçirdiğini hatırlatarak, şunları aktardı:

"Gerek ÖTV ve KDV indirimleri gerekse hurda araç teşvikleri hayata geçirilmişti. Ancak özellikle 2019 yılının temmuz ayından sonra Merkez Bankası'nın aldığı faiz indirimi kararları ve taşıt kredileri faizlerinde yaşanan düşüşler ekonomi çarklarını yeniden hızlandırmış ve işlemeye başlatmıştır. Ancak 2018'in ağustos ayından bu yana yaşanan sürece baktığımızda, otomotiv yetkili satıcıları önemli ölçüde sermaye kayıpları yaşadı. Meslektaşlarımın bankacılık sistemi üzerinde, özellikle ticari kredilerde yaşadıkları sorunlar, kredi limitlerinin dondurulması veya iptal edilmesi, teminatlarda yaşanan sorunlar ciddi manada iş yapma imkanlarımızı sınırlandırmıştı. Ancak şunu söylemeden geçmek istemiyorum; tüm reel sektör işverenleri olarak kamu bankalarımıza teşekkür ediyoruz. Bu zor dönemde aldıkları tedbirler ve sektörlerin yanında olarak yaptıkları uygulamalar ile bizlere ne kadar önemli bir görevleri olduklarını gösterdi. Bayilerimiz şu aşamada hala tüm birikimlerini işlerine yatırarak ayakta kalmaya gayret ediyorlar. Yeni destek paketleri de bizi bir süre daha ayakta tutmaya yardımcı olacaktır."

"Bir pazar tahmini yapmak pek mümkün değil"

OYDER Başkanı Şahsuvaroğlu, 2020 yılının başında sektörün yıllık satış beklentisinin 600-650 bin adet seviyelerinde olduğunu anımsatarak, "Bir ay öncesine kadar 700 bin adedi dahi görme ihtimali olduğunu paylaşıyorduk. Ancak içinden geçtiğimiz sürecin bilinmezliği şu aşamada yeni bir tahmin yapmamızı engelliyor. 2-3 ay hiç iş yapamayabilir ama süreç bittikten sonra yoğun bir iş potansiyeline de geçebiliriz. Bir tahmin yapmak pek mümkün değil. Tüm meslektaşlarıma el birliği ile bu zor süreci de atlatacağımıza inandığımı belirtmek istiyorum. İşlerimize, personelimize ve müşterilerimize sahip çıkalım." ifadelerini kullandı.

Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 08:58 Kaynak: AA

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