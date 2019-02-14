Oyder Başkanı Yürür: Oyuncak Bir Eğitim Aracıdır

Oyuncak sektörünün dev oyuncuları bir kez daha TÜYAP çatısı altında buluşacak, gücüne güç katacak.

Oyuncağın öncelikle bir temel eğitim aracı olduğunun kabul edilmesi ve henüz çok küçük olan ve gelişme potansiyeli olan sektörün her yönüyle desteklenmesi gerektiğini belirten OYDER Başkanı Esin Yürür, "Çocuklarımıza yerli üretim veya ithal yoluyla yüksek kaliteli ve dünya standardında ürünler sunmak zorundayız" dedi

Tüyap Fuar ve Fuarcılık Hizmetleri A.Ş. (TÜYAP) ile Oyuncakçılar Derneği'nin (OYDER) iş birliğiyle Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi Salon 12'de 10 bin metrekarelik alanda düzenlenecek 'İstanbul Oyuncak Fuarı 2019', 26 Şubat – 1 Mart tarihleri arasında sektör paydaşlarını bir araya getirecek. TÜYAP'ın İstanbul Oyuncak Fuarı 2019 için Rusya - Moskova, Gürcistan - Tiflis, Bulgaristan - Sofya, Makedonya - Üsküp, Ürdün - Amman, İran - Tahran ve Mısır -Kahire'deki ofisi 26 ülkedeki temsilcilik ağı ile tanıtım ataklarını hızlandırdığını belirten TÜYAP Genel Müdür Yardımcısı Yeşim Ulusoy, "TÜYAP olarak geçtiğimiz yıl fuar ile sektör hacmini yüzde 30 artırma gibi büyük bir başarıya imza attık. Hedefimiz bu yıl yüzde 50'nin de üzerine çıkarak sektöre katkı sağlamak. Ayrıca yaptığı yatırımlar ve tasarıma verdiği önem ile yerli üretimde atağa kalkan Türkiye oyuncak sektörüne bir destek de Ticaret Bakanlığımızdan geldi. Bakanlık, 'Yurt Dışı Alım Heyeti Ağırlama Programı' kapsamında yaptığı destek ile yurt dışı ziyaretçilerini Türkiye oyuncak sektörüne karşı daha da iştahlandırdı. Bu destekle bu yıl yabancı ziyaretçi sayısında yüzde 40 artış bekleniyor. Ayrıca yurt içi alım heyeti kapsamında 60 ilden 600 profesyonel ziyaretçinin konaklaması bizim tarafımızdan karşılanacak" dedi.

Fuarın kapıları dünyaya açıldı

Uluslararası ticaretin daha da önem kazandığı ve hareketlendiği bu dönemde oyuncak sektöründeki üreticilerin ihracatının artırılması, ihraç ürünlerinin çeşitlendirilmesi ve ihraç ürünlerine yeni pazarlar bulunmasına yönelik sistemli bir şekilde destek olmak için fuarın kapılarını dünyaya açtıklarını söyleyen Ulusoy, "Bu da şimdiden karşılıklı talebi görmemizi sağladı. Bundan dolayı fuarın çok verimli geçeceğini öngörüyoruz" diye konuştu.

Fuara akreditasyon yaptırarak gelmesi kesinleşen ülkeler arasında Rusya, Litvanya, Estonya, Letonya, Moldova, Ukrayna, Belarus, Gürcistan, Azerbaycan, Kazakistan,Ermenistan, Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan, Tacikistan, Bulgaristan, Romanya, Arnavutluk, Makedonya, Bosna Hersek, Hırvatistan, Kosova, Sırbistan, Karadağ, Slovenya, Macaristan, İran, Mısır, Sudan, Tunus, Fas, Cezayir, Libya, Suriye, Lübnan, Ürdün, Gana, Slovenya, Birleşik Arap Emirlikleri, Hong Kong, Gana, Nijerya, İngiltere, Hollanda, KKTC, Kamerun, Norveç, Katar, Pakistan, Uganda ve Etiyopya yer aldı.

Büyük ticaret anlaşmaları yapılacak

Fuar kapsamında yapılacak promosyonlarla birlikte yıllık alımlarını Türkiye'de şekillendirecek olan alıcılar ve firmalar arasında çok ciddi oranda anlaşmalara imza atılmasını beklediklerini belirten Oyuncakçılar Derneği Başkanı (OYDER) Esin Yürür, bu yıl fuardan beklentilerinin çok yüksek olduğunu söyledi. Peluşlardan yapbozlara, tahta oyuncaklardan dış mekan ürünlerine, zeka geliştirici oyuncaklardan robotlara kadar binlerce ürünün ziyaretçiler tarafından tek tek inceleneceği fuarda oyuncağa ve oyuncağa dokunan her kategoriye kucak açarak fuarı zenginleştireceklerini ifade eden Yürür, fuarla birlikte ihracatı artıracaklarının da altını çizdi.

Sektör desteklenmeli

Dünya oyuncak pazarının yaklaşık 87 milyar dolar civarında, Türkiye pazarının kdv dahil raf fiyatlarıyla yaklaşık 3 milyar TL ve döviz ölçeğinde 500 milyon dolar civarında olduğunu söyleyen Yürür, sektör rakamları hakkında şu bilgileri verdi: "2018 yılında 2017 ile benzer şekilde yaklaşık 21 milyon ton oyuncak üreten sektörümüzün ihracat rakamının 35 milyon dolar civarında olduğunu söyleyebiliriz. İthalatın ise 2017 sonunda 392 milyon dolar seviyesindeyken, 2018 sonunda 270 milyon dolar seviyesini geçemeyeceği görüşündeyiz." Bu durum döviz kurlarındaki değişim, ilave vergiler ve artan fiyatlar nedeniyle azalan talep kaynaklı pazar küçülmesinedeniyle ithalattaki daralmayı açıkça göstermektedir.

Tüm dünyada oyuncak sektörünün diğer sektörlere göre daha küçük olması dolayısıyla üretimin belirli ülkelerde toplandığına dikkat çeken Yürür, "Bu durum sektörün doğal dinamikleri gereği tüm dünyada ithalat ağırlıklı bir sektör olması sonucunu doğuruyor. İthal oyuncak oranı Amerika'da yüzde 87, Avrupa'da yüzde 85 civarında. Biz de yüzde 85-90 ithalat oranıyla çok farklı bir noktada değiliz. Oyuncak çok çeşitli ürünle gelişen bir sektördür. İthalatın düşürülmesinden çok verilecek teşviklerle yerli üretimin desteklenmesi sektörün hem üretim hem ithalat kanalı ile birlikte gelişmesi çok daha sağlıklı bir yapı oluşturacaktır. Aksi taktirde birçok ürünün ülkemizde üretilebilmesi mümkün olamayacağı için çeşit azalması ve pazar daralması sonucu ortaya çıkacaktır. Bu da yerli üreticilerin ürettikleri ürünleri satacak pazar bulamaması sonucunu getirecektir" dedi.

Yürür, aynı zamanda Amerika ve Avrupa'da çocuk başına oyuncak tüketiminin 200-250 dolar bandında olduğunu belirterek, "Maalesef bizde bu tüketim sadece 30 dolar civarında" diye konuştu.

TÜYAP Hakkında: Türkiye'de Fuarcılık sektörü 1979 yılında, TÜYAP ile birlikte düzenli bir ticari faaliyet olarak ülkenin gündemine girmiştir. Kuruluşundan bugüne kadar hazırladığı 1.700 yurt içi ve 39 ülkede 189 yurtdışı fuar ile 125 ülkeden 316.315 firmaya hizmet vermiş ve 211 ülkeden 60.394.313 ziyaretçiye ev sahipliği yapmıştır. Türkiye'de kendi fuar merkezine sahip tek özel sektör fuarcılık kuruluşudur. TÜYAP Grubu 700'ün üzerinde çalışanı ve 100'ü aşkın meslek örgütü ile uzun vadeli işbirlikleri yaparak, Türkiye'de sahip olduğu ve işlettiği 8 fuar merkezi, Türkiye geneli 16 ofisi ve 7 ülkede sahip olduğu uluslararası ofisi ile düzenli ihtisas fuarları hazırlamaktadır.