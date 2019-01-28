Öykü Arin'in Annesi: Diyanet'ten Kök Hücre Bağışı Konusunda Açıklama Bekliyoruz
10 dakika önce
'Küçük ateş'in öyküsü... Öykü Arin'in annesi Eylem Yazıcı, kök hücre bağışı bekleyen kızının adındaki 'arin'in kelime anlamının küçük ateş olduğunu söylüyor.
'Küçük ateş'in öyküsü... Öykü Arin'in annesi Eylem Yazıcı, kök hücre bağışı bekleyen kızının adındaki 'arin'in kelime anlamının küçük ateş olduğunu söylüyor. 3 buçuk yaşındaki Öykü'nün nadir bir lösemi hastası olduğunu 2018 Kasım'ında öğrenmişler. Onu yaşatabilmek için ilik nakli gerekli, zaman dar…
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 06:45 Kaynak: Youtube
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