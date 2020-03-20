Öykü Arin, 5 yaşına ev karantinasında girdi - Son Dakika
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Öykü Arin, 5 yaşına ev karantinasında girdi

7 saat önce

ANTALYA'da lösemi tedavisi gören Öykü Arin Yazıcı, koronavirüs nedeniyle doktorlarının uyarıları sonrası ailesi tarafından ev karantinasına alındı.

Öykü Arin, 5 yaşına ev karantinasında girdi, System.String[]

ANTALYA'da lösemi tedavisi gören Öykü Arin Yazıcı, koronavirüs nedeniyle doktorlarının uyarıları sonrası ailesi tarafından ev karantinasına alındı. Geçen sene yeni yaşına hastanede giren Öykü Arin, dün akşam da 5'inci doğum gününü evde annesi ve babasıyla kutladı. Öykü Arin, "Dışarıda olmak isterdim ama mikrop var. O yüzden evde parti yapıyoruz" dedi.

İzmir'de geçen yıl Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi koyulan Öykü Arin Yazıcı, tedavisi için Antalya'ya getirildi. Anne Eylem Şen Yazıcı ve baba Çağdaş Yazıcı tarafından 'Öykü Arin'e umut ol, donör ol' kampanyası başlatıldı. Yurt içinde ve dışında binlerce kişi, Öykü'ye umut olabilmek için kök hücre bağışında bulundu. Geçen yıl 11 Nisan'da hastanede tedaviye alınan Öykü Arin'e, annesi Eylem Şen Yazıcı'dan yarı uyumlu nakil yapıldı. Nakil olumsuz sonuçlanınca 26 Haziran'da babası Çağdaş Yazıcı'dan yapılan yarı uyumlu nakilde ilik uyumu yüzde 98,5 oranında başarılı oldu. Tedavisi boyunca steril odada kalan Öykü Arin, çeşitli eğlenceler bularak vaktini geçirdi. Taburcu olmasının ardından uzun süre evde kalarak herhangi bir enfeksiyon kapmamaya özen gösteren Öykü Arin, bir süre sonra kalabalık ortamlara girmeden açık havada gezdi.

'DIŞARIDA OLMAK İSTERDİM AMA MİKROP VAR'

Koronavirüsün ülkede görülmesinin ardından lösemi tedavisi olduğu için risk grubunda bulunan Öykü Arin, doktorlarının uyarısıyla ailesi tarafından ev karantinasına alındı. Dün 5 yaşına giren Öykü Arin'in doğum günü sevincini, annesi Eylem Şen Yazıcı sosyal medya hesabından paylaştı. Video paylaşımında annesiyle birlikte doğum günü pastasını hazırlayan Öykü Arin, "Herkesi çok seviyorum. Annemle birlikte pasta yapıyoruz. Hediyeler için çok teşekkür ederim. Dışarıda olmak isterdim ama mikrop var. O yüzden evde parti yapıyoruz. Dünyanın öbür ucuna kadar herkes benim doğum günümü kutladı" dedi.

ANNESİNDEN KIZINA YENİ YIL DİLEKLERİ

Eylem Şen Yazıcı ise paylaşımında, "5 yaşında. Çok uzun sağlıklı, mutlu, özgür, dünyada olanlarla baş etmek edecek kadar güçlü, neşeli yılları olsun. Evde minik bir kutlama yaptık bu yıl ama yalnız değildik tabi ki. Ailemiz, dostlarımız, kalbi bizimle atan herkes bizimle birlikte söyledi; İyi ki doğdun Öykü Arin. Nice nice nice uzun sağlıklı mutlu yıllara. Unutmayın; kök hücre bağışı hayat kurtarır. Donör olun ve asla vazgeçmeyin" dedi.

Doğum günü pastasının mumlarını üfleyen Öykü Arin, gecenin ilerleyen saatlerinde internette çocuklar için verilen canlı konseri dinleyerek, dans etti.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 01:17 Kaynak: DHA

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