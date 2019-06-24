Son Dakika Haberleri: Öykü Arin, 74 gün sonra ilk kez dışarı çıktı
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Öykü Arin, 74 gün sonra ilk kez dışarı çıktı

29 dakika önce

Antalya'da lösemi tedavisi gören Öykü Arin Yazıcı'ya (4) babası Çağdaş Yazıcı'dan nakledilen yarı uyumlu ilik yüzde 98.5 oranında tuttu.

Öykü Arin, 74 gün sonra ilk kez dışarı çıktı, System.String[]

Antalya'da lösemi tedavisi gören Öykü Arin Yazıcı'ya (4) babası Çağdaş Yazıcı'dan nakledilen yarı uyumlu ilik yüzde 98.5 oranında tuttu. 11 Nisan'da steril odaya alınan Öykü Arin, 74 gün sonra ilk kez dışarı çıktı.
İzmir'de, geçen yılın Kasım ayında, löseminin ender görülen türü Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi koyulan Öykü Arin için anne Eylem Şen Yazıcı ve baba Çağdaş Yazıcı tarafından 'Öykü Arin'e umut ol, donör ol' kampanyası başlatıldı. Medical Park Antalya Hastanesi'nde, 11 Nisan'da steril odada tedaviye alınan Öykü Arin'e, 18 Nisan'da annesinden yarı uyumlu kök hücre nakli yapıldı. Yapılan testler sonucu Öykü'ye nakledilen iliğin tutmadığı anlaşıldı.
Bunun üzerine 3 Haziran'da baba Çağdaş Yazıcı'dan yarı uyumlu kök hücre nakli yapıldı. Geçen hafta sosyal medya hesabından Öykü Arin'in durumuyla ilgili açıklama yapan anne Eylem Şen Yazıcı, babasından nakledilen iliğin yüzde 98.5 oranında tuttuğunu, bugün yapılacak basın açıklamasında net bilgi verileceğini açıkladı.
74 gündür steril odada kalan minik Öykü Arin bugün ilk defa dışarı çıktı. Aylar sonra ilk defa hastane dışına çıkan Öykü Arin'i, annesi Eylem Şen Yazıcı, babası Çağdaş Yazıcı ve yakınları yalnız bırakmadı. Falezler kıyısında ailesiyle fotoğraf çektiren Öykü Arin için doktorları bugün açıklama yapacak.
'TAMA YAKIN TUTMUŞKEN VÜCUT REDDETTİ'
Medicalpark Antalya Hastanesi İlik Nakli Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Akif Yeşilipek, Öykü Arin'in sağlık durumuyla ilgili basın toplantısı düzenledi. Bu tedavinin rutin yapılan bir iş olduğunu ifade eden Prof. Dr. Yeşilipek, "Başlangıçta annesinden yarı yarıya uyumlu nakil yapmıştık. Erken dönemde kemik iliği gayet iyi çalıştı. Hemen hemen tama yakın tutma söz konusuydu. O dönemde genetik bozukluğun tamamen kaybolduğunu tespit ettik. Ama sonraki dönemde anneden yapılan greft vücut tarafından reddedildi. Bu çok sık olmasa da olan bir durum" dedi.
'TOPLUMA KARIŞMASI 1 YILI BULABİLİR'
22 gün önce ise babadan yarı uyumlu nakil yapıldığını hatırlatan Prof. Dr. Yeşilipek, 13'üncü günde iliğin çalıştığını ve yüzde 98,5 oranda tuttuğunu söyledi. Öykü'nün sağlık durumunun iyi olduğunu ifade eden Prof. Dr. Yeşilipek, "Henüz her şey bitmiş değil. Şu anda sağlık durumu iyi. Daha ileriki dönemde de olumsuzluklarla karşılaşabiliriz. Bir süre yakından izleyeceğiz. Birkaç ay içerisinde normal aktivitesine kavuşabilir. Topluma karışması için 6 ay ya da 1 yıl gibi bir süre gerekiyor. Bu süreden sonra okul dahil her türlü topluluğa girebilir" diye konuştu.
KAMPANYA DEVAM EDECEK
Öykü Arin'in annesi Eylem Şen Yazıcı, zorlu bir süreç geçirdiklerini söyledi. 150 bin donöre ulaştıklarını aktaran Yazıcı, geniş çaplı araştırmaların ardından Antalya'da tedaviyi bulduklarını ifade etti. Sosyal medyada paylaşılması sonrasında her yerden arayanlar, nakil için başvuranlar olduğunu anlatan Yazıcı, "İlik tuttu diyebiliriz. İlik savaşının olup olmayacağını bilmiyoruz. Bu takip altında. Hastalık geri gelecek mi, bilmiyorum. Hastalığın geri dönüşü için 5 yıl deniliyor ama bilmiyoruz. Hastalığın yeniden tekrarına karşı bu kampanya sürmeye devam edecek. Öykü hastanede kendisine kitaplarıyla yeni bir dünya kurdu" dedi.
HASTANE DIŞINDA KARINCALARLA İLGİLENDİ
Minik Öykü Arin'in hastaneden bir günlüğüne izin alıp dışarı çıktığında neler yaptığını da anlatan anne Yazıcı, "Kuşlar, kediler, karıncalarla ilgilendi. Özellikle karıncalarla ilgilendi. Krem sürmekten nefret ediyor ama o gün eline yüzüne vücudunun her yerine güneş kremi sürdü. O anki duygularımı anlatamam, nutkum tutulmuştu" dedi. Eylem Şen Yazıcı, Sağlık Bakanlığı'nın 150 bin bağışçının verilerini çok yavaş işlediğini, şu ana kadar sadece 50 bininin işlendiğini kaydetti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Basın mensupları detay
Doktorla anneden detay görüntü
Prof. Dr. Mehmet Akif Yeşilipek'in açıklaması
Eylem Şen Yazıcı'nın açıklaması

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HABER: Alparslan ÇINAR- Aslı DURAN- KAMERA: Emrah GÜL/ANTALYA,


Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 02:25 Kaynak: DHA
Anne, Antalya, Güncel
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