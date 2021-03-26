ANTALYA Öykü Arin, 'Çukur'un setinde - Son Dakika

ANTALYA Öykü Arin, 'Çukur'un setinde

26.03.2021 13:17

Öykü Arin, 'Çukur'un setindeLÖSEMİ tedavisi gören babasının verdiği yarı uyumlu nakille hayata tutunan Öykü Arin Yazıcı (6), 'Öykü Arin'e umut ol' kampanyasına destek veren 'Çukur' dizisinin setini ziyaret etti.

Öykü Arin, 'Çukur'un setinde

LÖSEMİ tedavisi gören babasının verdiği yarı uyumlu nakille hayata tutunan Öykü Arin Yazıcı (6), 'Öykü Arin'e umut ol' kampanyasına destek veren 'Çukur' dizisinin setini ziyaret etti. Sette keyifli haliyle dikkat çeken Öykü Arin, oyuncu Aras Bulut İynemli ve Rıza Kocaoğlu ile sohbet etti, onlara şarkı söyledi. Öykü Arin, Çukur ekibine kök hücre destekleri için teşekkür etmeyi ihmal etmedi.

İzmir'de yaklaşık 2 yıl önce Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi koyulan Öykü Arin Yazıcı, tedavisi için Antalya'ya getirildi. Anne Eylem Şen Yazıcı ve baba Çağdaş Yazıcı tarafından 'Öykü Arin'e umut ol' kampanyası başlatıldı. Yurt içi ve dışında binlerce kişi, Öykü'ye umut olabilmek için kök hücre bağışında bulundu. 11 Nisan 2019'da hastanede tedaviye alınan Öykü Arin'e, annesi Eylem Şen Yazıcı'dan yarı uyumlu nakil yapıldı. Nakil olumsuz sonuçlanınca aynı yıl 26 Haziran'da babası Çağdaş Yazıcı'dan yapılan yarı uyumlu nakilde ilik uyumu yüzde 98,5 oranında başarılı oldu. Tedavisi boyunca steril odada kalan Öykü Arin, çeşitli eğlenceler bularak vaktini geçirdi. Taburcu olmasının ardından uzun süre evde kalarak enfeksiyon kapmamaya özen gösteren Öykü Arin, Covid-19 nedeniyle steril ortamlarda kalmaya çalışıyor. Geçen ağustos ayında İzmir'deki evine dönen Öykü Arin'in kontrolleri devam ediyor.

'ÇUKUR' SETİNİ ZİYARET ETTİ

Tedavisinin başlarında 'Öykü Arin'e umut ol' kampanyaları düzenlenerek, binlerce kişi Öykü Arin'e umut olmak için kök hücre bağışında bulundu. Öykü Arin için başlatılan kök hücre bağışına birçok dizi ve filmden destek geldi. 'Çukur adlı dizide de kök hücre bağışını destekleyici duvar yazıları ve sahneler yer aldı. Geçen günlerde İstanbul'a giden Öykü Arin, yeni yaşını sevdikleriyle birlikte kutladı. Şu sıralarda İstanbul'da bulunan Öykü Arin, kendisine destek olan Çukur dizisinin çekildiği seti ziyaret etti. Set ortamında keyifli dakikalar geçiren Öykü Arin, 'Yamaç' karakterini canlandıran Aras Bulut İynemli ve 'Aliço' karakterini canlandıran Rıza Kocaoğlu'yla sohbet ederek, onlara şarkı söyledi.

'KÖK HÜCRE BAĞIŞI HAYAT KURTARIR'

Çukur dizisinin resmi sosyal medya hesaplarında Öykü Arin'in Aras Bulut İynemli ve Rıza Kocaoğlu'yla birlikte olduğu video paylaşıldı. 'Çukur'da umut var, Sevgili Öykü Arin ve ailesi Çukur setindeydi. Kök hücre bağışı hayat kurtarır! Donör olun' paylaşımı 970 binden fazla görüntüleme aldı.

Öykü Arin'in annesi Eylem Şen Yazıcı ise 'Çukur ekibi 2019 yılında Öykü Arin'e ve tüm öyküler için yürüttüğümüz kök hücre kampanyasını dizinin gündemine taşımıştı ve #Çukurdaumutvar çalışması ile çok sayıda kişinin donör olmasını sağlamıştı. Biz de Öykü Arin'le ziyaret edip şarkılarla teşekkür ettik. Çok teşekkürler. İyi ki varsınız. Donör olun! Çünkü kök hücre bağışı hayat kurtarır" paylaşımını yaptı.

ANTALYA Öykü Arin, 'Çukur'un setinde
ANTALYA Öykü Arin, 'Çukur'un setinde
ANTALYA Öykü Arin, 'Çukur'un setinde
ANTALYA Öykü Arin, 'Çukur'un setinde
ANTALYA Öykü Arin, 'Çukur'un setinde
ANTALYA Öykü Arin, 'Çukur'un setinde
ANTALYA Öykü Arin, 'Çukur'un setinde

Aras Bulut İynemli, Kök Hücre, Lösemi, Çukur, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANTALYA Öykü Arin, 'Çukur'un setinde - Son Dakika


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