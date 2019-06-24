4 yaşındaki Öykü Arin'den güzel haber: İlik nakli sonrasında ilk adımlarını attı
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Antalya'da annesinden nakledilen yarı uyumlu ilik tutmadığı için babasının iliği denenen 4 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı'ya naklin, yüzde yüze yakın tuttuğu bildirildi. Lösemi tedavisi gören küçük kız 74 gün sonra ilk kez hastaneden dışarı adımını attı..
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 04:53
Antalya'da annesinden nakledilen yarı uyumlu ilik tutmadığı için babasının iliği denenen 4 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı'ya yapılan nakil, yüzde yüze yakın tuttu. Lösemi tedavisi gören küçük kızın babası Çağdaş Yazıcı'dan nakledilen yarı uyumlu ilik, yüzde 98.5 oranında tuttuktan sonra 11 Nisan'da steril odaya alınan Arin, 74 gün sonra ilk kez Pazartesi günü dışarı çıktı.
Geçen yıl kasım ayında Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi konulan Öykü Arin'e, iki ay önce annesi Eylem Şen Yazıcı'dan ilik nakledilmişti ancak ilik uyum sağlamayınca babası Çağdaş Yazıcı'dan yarı uyumlu kök hücre nakli yapılmıştı.
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