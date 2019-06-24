Son Dakika Haberleri: 4 yaşındaki Öykü Arin'den güzel haber: İlik nakli sonrasında ilk adımlarını attı
Son Dakika Dünya Haber

4 yaşındaki Öykü Arin'den güzel haber: İlik nakli sonrasında ilk adımlarını attı

1 saat önce

Antalya'da annesinden nakledilen yarı uyumlu ilik tutmadığı için babasının iliği denenen 4 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı'ya naklin, yüzde yüze yakın tuttuğu bildirildi. Lösemi tedavisi gören küçük kız 74 gün sonra ilk kez hastaneden dışarı adımını attı..

4 yaşındaki Öykü Arin'den güzel haber: İlik nakli sonrasında ilk adımlarını attı, System.String[]

Antalya'da annesinden nakledilen yarı uyumlu ilik tutmadığı için babasının iliği denenen 4 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı'ya yapılan nakil, yüzde yüze yakın tuttu. Lösemi tedavisi gören küçük kızın babası Çağdaş Yazıcı'dan nakledilen yarı uyumlu ilik, yüzde 98.5 oranında tuttuktan sonra 11 Nisan'da steril odaya alınan Arin, 74 gün sonra ilk kez Pazartesi günü dışarı çıktı.

Geçen yıl kasım ayında Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi konulan Öykü Arin'e, iki ay önce annesi Eylem Şen Yazıcı'dan ilik nakledilmişti ancak ilik uyum sağlamayınca babası Çağdaş Yazıcı'dan yarı uyumlu kök hücre nakli yapılmıştı.

Euronews.com'da Görüntüle
kelime
H2Büyük BaşlıkCtrl+Alt+1
H3Orta BaşlıkCtrl+Alt+2
Madde - SayıCtrl+Alt+L
Madde - NoktaCtrl+Alt+U
"Önemli AçıklamaCtrl+Alt+O
BKalınCtrl+B
IİtalikCtrl+I
UAltı ÇiziliCtrl+U
Link EklemeCtrl+Alt+K
Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 04:53 
Antalya, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kanyonda mahsur kalan 4 öğretmen, insan zinciriyle kurtarıldı Kız kardeşini boğazını keserek öldürmüştü! Vahşi cinayetin nedeni ortaya çıktı ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Suudi Arabistan'da "İran'a karşı koalisyon" arıyor İran'dan ABD'ye tehdit: Gerekirse bir İHA daha düşürürüz

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.6.2019 18:10:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 4 yaşındaki Öykü Arin'den güzel haber: İlik nakli sonrasında ilk adımlarını attı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]