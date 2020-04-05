Öykü Arin'den minik yaşıtlarına bol aktiviteli "Evde kal" mesajı - Son Dakika
Son Dakika Genel Öykü Arin'den minik yaşıtlarına bol aktiviteli 'Evde kal' mesajı - Son Dakika

Öykü Arin'den minik yaşıtlarına bol aktiviteli "Evde kal" mesajı

6 saat önce

Öykü Arin'den minik yaşıtlarına bol aktiviteli "Evde kal" mesajı 'Öykü Arin'e umut ol' kampanyası binlerce hastaya umut olmaya devam ediyor.

Öykü Arin'den minik yaşıtlarına bol aktiviteli "Evde kal" mesajı

ANTALYA - 'Öykü Arin'e umut ol' kampanyası binlerce hastaya umut olmaya devam ediyor. Kampanyayı sadece Öykü Arin için değil, umut bekleyen binlerce hasta için yürüttüklerini anlatan Eylem Şen Yazıcı, sosyal medya hesabı instagramdan bu süreçte eşleşme yaşayan kişileri paylaştı. Şen, "Öykü Arin'e Umut Ol kampanyası bir kişiye daha umut oldu. Sıraç İşcan, Öykü Arin için donör olmuştu. Başka biriyle eşleşti ve kök hücre bağışı yaptı. Korona virüs günlerinde bir hayat kurtardı. Sevgili Serap İşcan ve eşi Sıraç İşcan iyi ki varsınız. Donör olun" paylaşımında bulundu

Löseminin ender bir türüyle mücadele eden ve uzun zamandır izole bir hayat süren tüm Türkiye'nin tanıdığı minik Öykü Arin ise "evde kal" çağrısında bulundu. Öykü Arin, "Korona günlerinde evde ip atlayabilirsin, denge oyunları oynayabilirsin, oyuncaklarını konuşturabilirsin, boks yapabilirsin, bebeğinle ilgilenebilirsin, lego yapabilirsin, komik videolar izleyebilirsin" dedi.

İzmir'de geçen yıl Juvenil Miyelomonositik Lösemi teşhisi koyulan Öykü Arin Yazıcı (5), tedavisi için Antalya'ya getirilmiş, Türkiye'de hızla yayılan 'Öykü Arin'e umut ol' kampanyası başlatılmıştı. Yurt içinde ve dışında binlerce kişi, Öykü'ye umut olabilmek için kök hücre bağışında bulundu. 11 Nisan 2019'da hastanede tedaviye alınan Öykü Arin'e, ilk olarak annesi Eylem Şen Yazıcı'dan yarı uyumlu nakil yapıldı. Nakil olumsuz sonuçlanınca 26 Haziran'da babası Çağdaş Yazıcı'dan yapılan yarı uyumlu nakilde ilik uyumu yüzde 98,5 oranında başarılı oldu. Tedavisi boyunca steril odada kalan Öykü Arin, çeşitli eğlenceler bularak vaktini geçirdi. Taburcu olmasının ardından uzun süre evde kalarak herhangi bir enfeksiyon kapmamaya özen gösteren Öykü Arin, bir süre sonra kalabalık ortamlara girmeden açık havada gezdi.

Karantinanın en minik üyesi

Korona virüsün Türkiye'de görülmesinin ardından lösemi tedavisi olduğu için risk grubunda bulunan minik Öykü, doktorlarının uyarısıyla ailesi tarafından ev karantinasına alındı. Uzun zamandır izole yaşayan minik Öykü bir yandan da son zamanlarda yaşanan olaylarda tüm insanlara rol model oldu. Hastanede ve evde kaldığı sürece anne Eylem Şen ile çeşitli aktiviteler yapan Öykü, Korona günlerinde de zamanını farklı aktivitelerle geçiriyor.

Yaşıtlarına "evde kal" mesajı

Korona günlerinde evde kalınması gerektiğinin önemine ilişkin anne Eylem Şen ile video çeken minik Öykü yaşıtlarına tavsiyelerde bulundu. Minik Öykü, "Korona günlerinde evde ip atlayabilirsin, top oynayabilirsin, saklambaç oynayabilirsin, denge oyunları oynayabilirsin, oyuncaklarını konuşturabilirsin örgü örebilirsin, boks yapabilirsin, bebeğinle ilgilenebilirsin, lego yapabilirsin, komik videolar izleyebilirsin" mesajını verdi.

Kampanya umut olmaya devam ediyor

'Öykü Arin'e umut ol' kampanyası binlerce hastaya umut olmaya devam ediyor. Kampanyayı sadece Öykü Arin için değil, umut bekleyen binlerce hasta için yürüttüklerini anlatan Eylem Şen Yazıcı, sosyal medya hesabı instagramdan bu süreçte eşleşme yaşayan kişileri paylaştı. Şen, "Öykü Arin'e Umut Ol kampanyası bir kişiye daha umut oldu. Sıraç İşcan, Öykü Arin için donör olmuştu. Başka biriyle eşleşti ve kök hücre bağışı yaptı. Korona virüs günlerinde bir hayat kurtardı. Sevgili Serap İşcan ve eşi Sıraç İşcan iyi ki varsınız. Donör olun" paylaşımında bulundu.

Öykü Arin'den minik yaşıtlarına bol aktiviteli Evde kal mesajı

Antalya, Türkiye, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 04:20 Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Piyasada "Nano teknoloji" diye satılan maskeler sağlıksız ortamlarda hazırlanıyor
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 574'e yükseldi Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Günlük koronavirüs test sayısında 20 bini aştık Ünlü iş adamı 276 kişiye virüs bulaştırdı, 5 kişi yaşamını yitirdi
Koronavirüsü yenen Boks Milli Takım Baş Antrenörü Seyfullah Dumlupınar: Dünyada en iyi sağlık hizmetini sunan ülkeyiz Koronavirüsü yenen Boks Milli Takım Baş Antrenörü Seyfullah Dumlupınar: Dünyada en iyi sağlık hizmetini sunan ülkeyiz         
22:24
İngiltere Kraliçesi Elizabeth: Karantina günleri dua ve meditasyon için bir fırsat İngiltere Kraliçesi Elizabeth: Karantina günleri dua ve meditasyon için bir fırsat         
22:20
Şeyma Subaşı ağlarken fotoğrafını paylaştı Şeyma Subaşı ağlarken fotoğrafını paylaştı         
21:22
Hakkari'de kavga eden 11 kişiye sosyal mesafeye uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150'şer TL ceza kesildi Hakkari'de kavga eden 11 kişiye sosyal mesafeye uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150'şer TL ceza kesildi         
21:22
Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 518 arttı Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 518 arttı         
21:14
ABD koronavirüse karşı serum üretiminde kullanılacak antikor testi geliştirdi ABD koronavirüse karşı serum üretiminde kullanılacak antikor testi geliştirdi         
20:56
KKTC'de 7 yaşındaki bir çocukta koronavirüs tespit edildi KKTC'de 7 yaşındaki bir çocukta koronavirüs tespit edildi         
20:13
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Günlük koronavirüs test sayısında 20 bini aştık Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Günlük koronavirüs test sayısında 20 bini aştık         
20:11
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 574'e yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 574'e yükseldi         
20:01
Koronavirüs aşısında ilk adım atıldı! Prof. Dr. Aykut Özkul Kovid-19'u izole etmeyi başardı Koronavirüs aşısında ilk adım atıldı! Prof. Dr. Aykut Özkul Kovid-19'u izole etmeyi başardı         
19:54
Almanya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı bin 500'ü geçti Almanya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı bin 500'ü geçti         
19:44
İki bakanlık anlaştı! PTT ücretsiz maske dağıtımına başladı İki bakanlık anlaştı! PTT ücretsiz maske dağıtımına başladı         
19:43
Son Dakika: İtalya'da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 525 kişi hayatını kaybetti Son Dakika: İtalya'da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 525 kişi hayatını kaybetti         
19:12
Avustralyalı bilim insanları parazit ilacının koronavirüse karşı işe yaradığını buldu! 48 saatte öldürüyor Avustralyalı bilim insanları parazit ilacının koronavirüse karşı işe yaradığını buldu! 48 saatte öldürüyor         
19:07
Eski Avusturya Dışişleri Bakanı Kneissl, eşinden şiddet gördüğünü açıkladı Eski Avusturya Dışişleri Bakanı Kneissl, eşinden şiddet gördüğünü açıkladı         
18:54
Koronavirüs günlerinde İstanbul'da asayiş suçları azaldı, aile içi şiddet arttı Koronavirüs günlerinde İstanbul'da asayiş suçları azaldı, aile içi şiddet arttı         
18:10
Erkan Petekkaya'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması: Paylaşımları çalışanım yaptı Erkan Petekkaya'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması: Paylaşımları çalışanım yaptı         
18:03
ABD'li golfçü Paige Spiranac'ın göğüs vuruşu olay oldu ABD'li golfçü Paige Spiranac'ın göğüs vuruşu olay oldu         
17:55
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'den AB'ye koronavirüs tepkisi: Ya birlik oluruz ya da çökeriz İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'den AB'ye koronavirüs tepkisi: Ya birlik oluruz ya da çökeriz         
17:50
Piyasada Piyasada "Nano teknoloji" diye satılan maskeler sağlıksız ortamlarda hazırlanıyor         
17:49
İran koronavirüs konusunda Çin'i verileri yanlış paylaşmakla suçladı İran koronavirüs konusunda Çin'i verileri yanlış paylaşmakla suçladı         
17:22
Kim Milyoner Olmak İster'de koronavirüsten dolayı joker değişikliği yapıldı Kim Milyoner Olmak İster'de koronavirüsten dolayı joker değişikliği yapıldı         
17:15
İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine sokak hayvanları için genelge gönderdi İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine sokak hayvanları için genelge gönderdi         
17:14
Sırt ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadında koronavirüs tespit edildi Sırt ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadında koronavirüs tespit edildi         
17:10
Akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavga kanlı bitti! 3 kişi öldü Akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavga kanlı bitti! 3 kişi öldü         
17:07
22 yaşındaki Anadolu Efes taraftarı, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti 22 yaşındaki Anadolu Efes taraftarı, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
17:00
Ankara'da karantinada bulunduğu hastaneden kaçan kişi yakalandı Ankara'da karantinada bulunduğu hastaneden kaçan kişi yakalandı         
16:53
İtalya'da koronavirüs hastaları sokaklarda, cenazeler koridorlarda yatıyor İtalya'da koronavirüs hastaları sokaklarda, cenazeler koridorlarda yatıyor         
16:41
İngiltere'de son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 621 kişi hayatını kaybetti İngiltere'de son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 621 kişi hayatını kaybetti         
16:32
Beşiktaş'ın cesur yengesi Türkiye'ye övgü yağdırdı Beşiktaş'ın cesur yengesi Türkiye'ye övgü yağdırdı         
16:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2020 22:56:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Öykü Arin'den minik yaşıtlarına bol aktiviteli "Evde kal" mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]