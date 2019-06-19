Son Dakika Haberleri: Öykü Arin'e babadan yapılan ilik yüzde 98,5 oranında tuttu
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Öykü Arin'e babadan yapılan ilik yüzde 98,5 oranında tuttu

1 saat önce

ANTALYA'da, lösemi tedavisi gören Öykü Arin'e (4) babası Çağdaş Yazıcı'dan 3 Haziran'da yapılan ilik naklinin, yüzde 98,5 oranında tuttuğu belirtildi.

Öykü Arin'e babadan yapılan ilik yüzde 98,5 oranında tuttu, System.String[]
ANTALYA'da, lösemi tedavisi gören Öykü Arin'e (4) babası Çağdaş Yazıcı'dan 3 Haziran'da yapılan ilik naklinin, yüzde 98,5 oranında tuttuğu belirtildi. Anne Eylem Yazıcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, durumun 24 Haziran pazartesi günü kesinleşeceğini kaydetti.
İzmir'de, geçen yılın Kasım ayında, löseminin ender görülen türü Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi koyulan Öykü Arin için anne Eylem Şen Yazıcı ve baba Çağdaş Yazıcı tarafından 'Öykü Arin'e umut ol, donör ol' kampanyası başlatıldı. Medical Park Antalya Hastanesi'nde, 11 Nisan'da steril odada tedaviye alınan Öykü Arin'e, 18 Nisan'da annesinden yarı uyumlu kök hücre nakli yapıldı. Yapılan testler sonucu Öykü'ye nakledilen iliğin tutmadığı anlaşıldı.
Bunun üzerine 3 Haziran'da baba Çağdaş Yazıcı'dan yarı uyumlu kök hücre nakli yapıldı. Öykü ve babası nakilden sonra steril odaya alındı.
YÜZDE 98.5 TUTTU
Anne Eylem Yazıcı bugün sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, Öykü Arin'e babasından nakledilen iliğin yüzde 98,5 oranında tutuğunu kaydetti. Eylem Yazıcı, açıklamasında, "Öykü Arin'e babasından yapılan ilik naklinde 'kimerizm' yüzde 98,5 geldi. Bu bilgi doğru fakat ilk nakilde de yüzde 98 tutmuş sonrasında geri düşmüştü. Durumu 3 Haziran Pazartesi günü kesinleşecek. Pazartesinden sonra doktoru ile basına açıklama yapacağız" dedi.
ÜÇ AŞAMALI SÜREÇ
İlik naklinin 3 aşamalı bir süreç olduğunu da belirten Yazıcı, şunları kaydetti:
"Birinci aşama ilik naklinin tutması, bu konuda kesin bilgiyi pazartesi paylaşacağız. İkinci aşama ilik savaşı. Bu risk 6 ay boyunca, gelecek 2 yıl boyunca da yüksek ve gelecek 5 yıl boyunca da var. İlik savaşı hastalığın geri gelmesine neden olabiliyor. Üçüncü aşama ise iliğin geri gelme riski. Bu risk 5 yıl boyunca sürüyor. İlik naklinin tutup tutmadığı bilgisini kesin olarak pazartesi vereceğiz. Fakat gelecek aylarda ve hatta yıllarda da kök hücre bağışı mücadelesi bizim birinci gündemimiz olacak. Bu nedenle hem Öykü Arin için hem de kök hücre nakli bekleyen en az 1700 hasta için, lösemi hastalarının 'Öykü'lerine umut olun! Donör olun! ve asla ama asla vazgeçmeyin. Umutlarınız, dualarınız ve Sağlık Bakanlığının 100 bin numuneyi çalışması için desteğiniz bizimle olsun. "
Kimerizm Nedir?
Kimerizm, farklı zigotlardan çoğalan hücrelerin tek bir organizma oluşturması olarak bilinen biyolojik terimdir.


Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 07:35 Kaynak: DHA
Antalya, Güncel
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