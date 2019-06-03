Son Dakika Haberleri: Öykü Arin'e ikinci kök hücre nakli yapıldı, umutlu bekleyiş en az 10 gün sürecek
Son Dakika Dünya Haber

Öykü Arin'e ikinci kök hücre nakli yapıldı, umutlu bekleyiş en az 10 gün sürecek

1 saat önce

4 yaşındaki lösemi hastası Öykü Arin için ikinci kez ilik nakli yapıldı. Daha önce annesinden nakledilen yarı uyumlu iliğin uyum sağlamaması üzerine pazar günü babasından kök hücre nakli yapılan Öykü için 10 günlük kritik bekleme süreci başladı.

Öykü Arin'e ikinci kök hücre nakli yapıldı, umutlu bekleyiş en az 10 gün sürecek, System.String[]
Öykü Arin için ikinci kez ilik nakli süreci başladı. 4 yaşındaki lösemi hastası Öykü Arin Yazıcı'ya daha önce annesinden nakledilen yarı uyumlu iliğin uyum sağlamaması üzerine pazar günü babasından kök hücre nakli gerçekleşti. Öykü için 10 günlük kritik bekleme süreci başladı.

Geçen yıl kasım ayında Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi konulan ve 46 gün önce annesi Eylem Şen Yazıcı'dan nakledilen iliğin uyum sağlamadı. Öykü Arin için ikinci kez ilik nakli yapıldı.
Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 01:53 
Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trump'tan Londra Belediye Başkanı hakkında şoke eden sözler: Tam bir ezik Singapur'da akılalmaz olay! 13 yaşındaki çocuğun şakası nedeniyle iki savaş uçağı havalandı Kraliyet gelini Meghan Markle için "Ahlaksız" diyen Trump, iddiaları yalanladı Teknesinin kadın kaptanıyla ilişki yaşayan kaptanın hayatı kabusa döndü

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.6.2019 15:46:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Öykü Arin'e ikinci kök hücre nakli yapıldı, umutlu bekleyiş en az 10 gün sürecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]