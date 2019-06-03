Öykü Arin'e ikinci kök hücre nakli yapıldı, umutlu bekleyiş en az 10 gün sürecek

Öykü Arin için ikinci kez ilik nakli süreci başladı. 4 yaşındaki lösemi hastası Öykü Arin Yazıcı'ya daha önce annesinden nakledilen yarı uyumlu iliğin uyum sağlamaması üzerine pazar günü babasından kök hücre nakli gerçekleşti. Öykü için 10 günlük kritik bekleme süreci başladı.Geçen yıl kasım ayında Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi konulan ve 46 gün önce annesi Eylem Şen Yazıcı'dan nakledilen iliğin uyum sağlamadı. Öykü Arin için ikinci kez ilik nakli yapıldı.