Öykü Arin'e Sürpriz Doğum Günü

Lösemiyle mücadele eden ve yarın 4 yaşına girecek Öykü Arin Yazıcı için sürpriz doğum günü kutlaması düzenlendi.

Lösemiyle mücadele eden ve yarın 4 yaşına girecek Öykü Arin Yazıcı için sürpriz doğum günü kutlaması düzenlendi.





Muratpaşa Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kök hücre nakli olabilmesi için donör bulunması amacıyla ülkenin dört bir yanında kampanyalar düzenlenen ve yarın 4 yaşına basacak Öykü Arin Yazıcı, doğum gününde çocuk orkestrası Şubadap ile buluşmak istedi.



Bunun üzerine hareket geçen Muratpaşa Belediyesi, Teneffüs Park'ta hafta sonu sahne alan Şubadap konserine Öykü Arin'i de davet etti. Annesi Eylem Yazıcı ile parka gelen Öykü Arin, diğer çocuklarla birlikte Şubadap'ın şarkılarına eşlik etti.



Konserde düzenlenen sürpriz doğum günü kutlaması sırasında yaş günü pastasındaki mumları da üfleyen Öykü Arin, tek dileğinin sokakta koşarak arkadaşlarıyla oynamak olduğunu söyledi.



Öykü'nün bu sürprizle çok mutlu olduğunu belirten anne Yazıcı, "Öykü'nün dileğini gerçekleştirmek için herkesin yardımına ihtiyacımız var. Kampanyalarımız devam ediyor. Ancak henüz uygun donör bulunamadı." diye konuştu.

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