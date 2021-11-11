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Öykü Arin'e yüzde yüz uyumlu kardeş geldi - Son Dakika

Öykü Arin'e yüzde yüz uyumlu kardeş geldi

11.11.2021 22:32

Öykü Arin'e yüzde yüz uyumlu kardeş geldi 'Arkadaş Ekim' bebek, ablasına can olacak Öykü Arin ile kardeşinin doku tipi tam uyumlu İzmir'de 3 yıl önce löseminin ender görülen türü Juvenil Miyelomonositik Lösemi teşhisi konulan, ardından yüzde 100 uyumlu donör bulunamadığı için babasından yarı...

Öykü Arin'e yüzde yüz uyumlu kardeş geldi

'Arkadaş Ekim' bebek, ablasına can olacak

Öykü Arin ile kardeşinin doku tipi tam uyumlu

İZMİR - İzmir'de 3 yıl önce löseminin ender görülen türü Juvenil Miyelomonositik Lösemi teşhisi konulan, ardından yüzde 100 uyumlu donör bulunamadığı için babasından yarı uyumlu nakil gerçekleştirilen Öykü Arin'in 3 gün önce kardeşi oldu. Dünyaya gelen erkek bebeğe 'Arkadaş Ekim' ismi verilirken bebeğin, Öykü Arin ile doku tipinin tam uyumlu olduğu tespit edildi.

Türkiye Öykü Arin'in adını, 3 yıl önce verdiği mücadele ile duymuştu. Henüz 3 yaşındayken löseminin ender görülen türü Juvenil Miyelomonositik Lösemi teşhisi konulan 6 yaşındaki Öykü Arin'e donör bulunması için kampanya başlatılmıştı. Yüz binlerce kişi Öykü Arin için donör olmuş ancak yüzde 100 uyumlu bir eşleşme sağlanamamıştı. Ardından yüzde 50 uyumlu olan anne Eylem Şen Yazıcı'dan yarı uyumlu kök hücre nakli gerçekleştirilmişti. Anneden nakledilen iliğin tutmadığının anlaşılması üzerine bu kez de baba Çağdaş Yazıcı'dan yüze 50 uyumlu nakil gerçekleştirildi. Antalya'da yapılan operasyonda, babadan yapılan nakil yüzde 98.5 oranında tuttu.

Öykü Arin ile kardeşinin doku tipi tam uyumlu

Hastalığın yeniden nüksetme riski olması ve yüzde 100 uyumlu bir donör bulunamaması nedeniyle doktorların böyle bir çözüm önerisi üzerine Yazıcı ailesi yeni bir çocuk dünyaya getirmeye karar verdi. Öykü Arin'in annesi Eylem Şen Yazıcı, 8 Kasım günü özel bir hastanede doğum yaptı. Dünyaya gelen erkek bebeğe 'Arkadaş Ekim' ismi verildi. Bebeğin, Öykü Arin ile doku tipinin tam uyumlu olduğu tespit edildi.

Kardeşine şarkı söyledi

Arkadaş Ekim'in bebeğini sallayan Öykü Arin'in çekilen bir videosunda, kardeşine şarkılar söylerken görüldü. Öykü Arin ile doku tipinin tam uyumlu olduğu tespit edilen Arkadaş Ekim, ilik nakli ihtiyacı halinde Öykü Arin'e can olacak.

Öykü Arin'e yüzde yüz uyumlu kardeş geldi
Öykü Arin'e yüzde yüz uyumlu kardeş geldi
Öykü Arin'e yüzde yüz uyumlu kardeş geldi
Öykü Arin'e yüzde yüz uyumlu kardeş geldi

Lösemi, İzmir, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Öykü Arin'e yüzde yüz uyumlu kardeş geldi - Son Dakika


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