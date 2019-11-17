Öykü Arin için 2 yıl kritik

ANTALYA'da, 5,5 ay önce babasından yapılan nakil yüzde 98,5 oranında tutan lösemi hastası Öykü Arin Yazıcı (4) için kritik sürecin 2 yıl devam edeceğini söyleyen anne Eylem Şen Yazıcı, 6 ayın sonunda kızının kullandığı ilaçlardan birinin kesilme ihtimalinin yüksek olduğunu belirtti.

Bir yıl önce İzmir'de Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi koyulan Öykü Arin Yazıcı, tedavisi için Antalya'ya getirildi. Anne Eylem Şen Yazıcı ve baba Çağdaş Yazıcı tarafından 'Öykü Arin'e umut ol, donör ol' kampanyası başlatıldı. Yurt içinde ve dışında binlerce kişi, Öykü'ye umut olabilmek için kök hücre bağışında bulundu. Öykü Arin için bağışlanan kök hücreler sayesinde birçok kişiye nakil uyumu gerçekleşti.

11 Nisan'da Medical Park Antalya Hastanesi'nde tedaviye alınan Öykü Arin'e, annesi Eylem Şen Yazıcı'dan yarı uyumlu nakil yapıldı. Nakil olumsuz sonuçlanınca 26 Haziran'da babası Çağdaş Yazıcı tarafından nakledilen yarı uyumlu kök hücre, yüzde 98,5 oranında tuttu. Hastaneye yakın bir bölgedeki eve ailesiyle taşınan, normal hayata yavaş yavaş uyum sağlayan Öykü Arin, annesiyle çeşitli kitaplar okuyarak, oyun oynayarak, İngilizce ve Matematik gibi etkinliklerle vakit geçiriyor.

'MASKESİNİ TAKIP DIŞARI ÇIKABİLİYOR'

Öykü Arin'in sağlık durumu hakkında bilgi veren Eylem Şen Yazıcı, tedavinin halen devam ettiğini belirtti. Naklin üzerinden yaklaşık 5,5 ay geçtiğini anlatan Yazıcı, kritik sürecin hala devam ettiğini söyledi. Yazıcı, "6 ayın sonunda Öykü'nün kullandığı ilaçlardan biri büyük ihtimalle kesilecek. Öykü'nün sağlık durumunda beklenmedik bir terslik yok. Normal değerlerinin düzelmesi için önümüzdeki 2 yıl kritik. Bunun için çok dikkat ediyoruz. Öykü'nün hala kateteri var ve topluma karışması yasak. Bunun için insanların olmadığı saatlerde maskesini takıp dışarı çıkıyoruz, ama uzun süre dışarda kalmıyoruz" dedi.