Üye Girişi
Öykü Arin için bağışladığı kök hücre, başka çocuğa umut olacak - Son Dakika

Öykü Arin için bağışladığı kök hücre, başka çocuğa umut olacak

08.02.2022 12:49
Öykü Arin için bağışladığı kök hücre, başka çocuğa umut olacak

İZMİR Büyükşehir Belediyesi itfaiye eri Ali Sinan Batmaz, Öykü Arin (7) için 3 yıl önce kök hücre bağışı yaptı.

İZMİR Büyükşehir Belediyesi itfaiye eri Ali Sinan Batmaz, Öykü Arin (7) için 3 yıl önce kök hücre bağışı yaptı. Batmaz'ın bağışladığı kök hücre, ilik nakli bekleyen başka çocukla yüzde 100 uyumlu çıktı. Bir çocuğun hayata tutunmasına vesile olacağı için heyecanlı olduğunu söyleyen Batmaz, "Siz de donör olun, hayat kurtarın" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nda görev yapan itfaiye eri Ali Sinan Batmaz, İzmir'de 3 yıl önce Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi konulan Öykü Arin için anne Eylem Şen Yazıcı ve baba Çağdaş Yazıcı tarafından başlatılan 'Öykü Arin'e umut ol' kampanyası için kök hücre bağışladı. Batmaz, lik nakli bekleyen başka çocukla yüzde 100 eşleşme bilgisinin kendisine Kızılay tarafından iletildiğini söyleyerek, "Bir çocuğun iyileşmesine umut olmak tarif edilemez bir duygu. İlk arandığım zaman gözlerim doldu, çok mutlu oldum" dedi.

'HALA BİRİLERİ ADINA UMUT OLMA ŞANSIMIZ VAR'Herkese kök hücre bağışçısı olma çağrısı yapan Batmaz, "İnsanlara faydalı olabilmek adına çalışıyorum. İtfaiyede çalışıyor olmamın amacı da bu çünkü yaptığımız işle topluma faydalı oluyoruz. Bir kurtarma faaliyetinde, yangında, deprem sonrası da aynı hisleri yaşamıştım. Şimdi de bir insanın hayatına anlam katabilmek, kendi varlığımı, kendi hayatımı anlamlandırmak açısından beni çok mutlu etti. Koronavirüs salgını nedeniyle insanlar kan ve kök hücre bağışı yapma konusunda tereddüt yaşıyor. Salgın kök hücre bağışçısı olmamızı engellememeli. Hala birileri adına umut olma şansımız var. Kök hücre bağışçısı sayısının çoğalması gerekiyor ki hastaları iyileştirecek donörler bulunsun" diye konuştu.Öte yandan Öykü Arin'e babasından yarı uyumlu kök hücre nakli yapılmış ve ilik yüzde 98,5 oranında tutmuştu.

Öykü Arin için bağışladığı kök hücre, başka çocuğa umut olacak
Öykü Arin için bağışladığı kök hücre, başka çocuğa umut olacak
Öykü Arin için bağışladığı kök hücre, başka çocuğa umut olacak
Öykü Arin için bağışladığı kök hücre, başka çocuğa umut olacak
Öykü Arin için bağışladığı kök hücre, başka çocuğa umut olacak
Öykü Arin için bağışladığı kök hücre, başka çocuğa umut olacak
YORUMLAR
500

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kök Hücre, İtfaiye, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Öykü Arin için bağışladığı kök hücre, başka çocuğa umut olacak - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
12:49 Enflasyonun uğramadığı tek yer Meclis lokantası!
12:36 Galatasaray'da Sergen Yalçın dönemi mi başlayacak?
12:01 Pişkinliğin bu kadarı! Firari kadının yakalanınca "Hangi kanalda çıkacağız?" diye sordu!
10:43 Türkiye Kamu-Sen Asgari Geçim Endeksi'ni açıkladı: Yoksulluk sınırı 5 bin 584 lira
10:46 Her yere Nazlı adındaki keçisiyle giden Aydın Erol: 3 çocuğum öldü, Nazlı'yı evladım gibi seviyorum
10:53 Yavrusu nadir görülen bir hastalıkla doğdu! Annenin feryadı: Bebeğimi sadece bir kez öpebildim!
11:16 Kaşla göz arasında çalışır haldeki otomobili çaldılar! Parçalanmak üzereyken ekipler tarafından bulundu
11:35 11 CHP'li büyükşehir belediye başkanından "akaryakıt, elektrik, su, doğalgaz" zammı tepkisi: Belediyelere farklı tarife uygulansın!
11:34 Eşiyle tartışan adamı yanlış anladılar! Eşi bayılınca sokakta tekme tokat dayak yedi
11:31 8 Şubat 2022 Salı günü altının gramı 798 lira seviyesinden işlem görüyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2022 12:56:59. #1.11#
SON DAKİKA: Öykü Arin için bağışladığı kök hücre, başka çocuğa umut olacak - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement