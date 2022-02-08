Öykü Arin için bağışladığı kök hücre, başka çocuğa umut olacak - Son Dakika

İZMİR Büyükşehir Belediyesi itfaiye eri Ali Sinan Batmaz, Öykü Arin (7) için 3 yıl önce kök hücre bağışı yaptı. Batmaz'ın bağışladığı kök hücre, ilik nakli bekleyen başka çocukla yüzde 100 uyumlu çıktı. Bir çocuğun hayata tutunmasına vesile olacağı için heyecanlı olduğunu söyleyen Batmaz, "Siz de donör olun, hayat kurtarın" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nda görev yapan itfaiye eri Ali Sinan Batmaz, İzmir'de 3 yıl önce Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi konulan Öykü Arin için anne Eylem Şen Yazıcı ve baba Çağdaş Yazıcı tarafından başlatılan 'Öykü Arin'e umut ol' kampanyası için kök hücre bağışladı. Batmaz, lik nakli bekleyen başka çocukla yüzde 100 eşleşme bilgisinin kendisine Kızılay tarafından iletildiğini söyleyerek, "Bir çocuğun iyileşmesine umut olmak tarif edilemez bir duygu. İlk arandığım zaman gözlerim doldu, çok mutlu oldum" dedi.