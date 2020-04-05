Öykü Arin için bağışlanan kök hücreler, umut olmaya devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Öykü Arin için bağışlanan kök hücreler, umut olmaya devam ediyor - Son Dakika

Öykü Arin için bağışlanan kök hücreler, umut olmaya devam ediyor

6 saat önce

ANTALYA'da lösemi tedavisi gören Öykü Arin Yazıcı (5) için başlatılan 'Öykü Arin'e umut ol' kampanyasına bağışta bulunan binlerce kişi, kök hücre bağışı bekleyen hastalara umut olmaya devam ediyor.

Öykü Arin için bağışlanan kök hücreler, umut olmaya devam ediyor, System.String[]

ANTALYA'da lösemi tedavisi gören Öykü Arin Yazıcı (5) için başlatılan 'Öykü Arin'e umut ol' kampanyasına bağışta bulunan binlerce kişi, kök hücre bağışı bekleyen hastalara umut olmaya devam ediyor. Koronavirüs günlerinde de Öykü Arin'in başkalarına umut olduğunu açıklayan anne Eylem Şen Yazıcı, "Sıraç İşcan, Öykü Arin için donör olmuştu. Başka biriyle eşleşti ve kök hücre bağışı yaptı. Koronavirüs günlerinde bir hayat kurtardı" dedi.

İzmir'de geçen yıl Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi koyulan Öykü Arin Yazıcı, tedavisi için Antalya'ya getirildi. Anne Eylem Şen Yazıcı ve baba Çağdaş Yazıcı tarafından 'Öykü Arin'e umut ol' kampanyası başlatıldı. Yurt içinde ve dışında binlerce kişi, Öykü'ye umut olabilmek için kök hücre bağışında bulundu. Geçen yıl 11 Nisan'da hastanede tedaviye alınan Öykü Arin'e, annesi Eylem Şen Yazıcı'dan yarı uyumlu nakil yapıldı. Nakil olumsuz sonuçlanınca 26 Haziran'da babası Çağdaş Yazıcı'dan yapılan yarı uyumlu nakilde ilik uyumu yüzde 98,5 oranında başarılı oldu. Tedavisi boyunca steril odada kalan Öykü Arin, çeşitli eğlenceler bularak vaktini geçirdi. Taburcu olmasının ardından uzun süre evde kalarak herhangi bir enfeksiyon kapmamaya özen gösteren Öykü Arin, bir süre sonra kalabalık ortamlara girmeden açık havada gezdi. Koronavirüsün ülkede görülmesinin ardından lösemi tedavisi olduğu için risk grubunda bulunan Öykü Arin, doktorlarının uyarısıyla ailesi tarafından ev karantinasına alındı. Koronavirüs günlerinde evde dans etmek, şarkı söylemek, ekmek yapıp, halı dokumak gibi birçok aktivite yapan Öykü Arin, bu zor günlerde evde kalan bireylere de örnek oluyor.

'KORONAVİRÜS GÜNLERİNDE HAYAT KURTARDI'

'Öykü Arin'e umut ol' kampanyası her geçen gün binlerce hastaya umut olmaya devam ediyor. Öykü Arin için donör olan ve başkalarıyla eşleşme gerçekleşip kök hücre bağışı yapan kişiler koronavirüs günlerinde de başkalarına umut oluyor. Kampanyayı sadece Öykü Arin için değil, umut bekleyen binlerce hasta için yürüttüklerini anlatan Eylem Şen Yazıcı, sosyal medya hesabından koronavirüs günlerinde eşleşme yaşayan kişileri paylaştı. Şen paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Öykü Arin'e Umut Ol kampanyası bir kişiye daha umut oldu. Sıraç İşcan, Öykü Arin için donör olmuştu. Başka biriyle eşleşti ve kök hücre bağışı yaptı. Koronavirüs günlerinde bir hayat kurtardı. Sevgili Serap İşcan ve eşi Sıraç İşcan iyi ki varsınız. Donör olun."

'TARİF EDİLEMEZ BİR MUTLULUK'

Kök hücre bağışı esnasında eşi Sıraç İşcan'ın başka bir kişiyle eşleşme yaşadığını anlatan Serap İşcan, "Kampanya süresince eşim Sıraç'la birlikte Kocaeli'de kök hücre bağışında bulunmuştuk. Sıraç'ın verdiği numunenin başa bir hastayla eşleştiği haberini aldık. Şu an damar yoluyla nakil işlemi gerçekleşiyor. Bizim için tarif edilemez bir mutluluk. Hele ki tüm dünyanın zor zamanlar geçirdiği şu günlerde, bir hayat kurtaracak olmanın eşsiz güzelliğini hissediyoruz. Sizler de donör olun, umut olun" dedi.

'BELKİ DE BİRAZ OLSUN EMPATİ KURDUNUZ'

Geçen günlerde kuzeni Nuriye Alper Kavak'ın da başkasına umut olduğunu duyuran Eylem Şen Yazıcı, mutluluğunu şu ifadelerle anlattı:

"Sevgili kuzenim Nuriye Alper Kavak, Öykü Arin'e umut olmak için donör olmuştu. Başka bir çocukla eşleşmiş. Çok mutlu oldum ve gurur duydum. Koronavirüs nedeniyle evlerinden çıkmayan birçok arkadaşım bizi biraz olsun anlayabildiklerini söylediler. Düşünün siz, henüz sadece birkaç gündür tecrittesiniz, oysa lösemi hastaları yıllarca bunu yaşıyor. Üstelik ağır kemoterapi ilaçları, hayatta kalma mücadelesi ve başka bir sürü şeyle birlikte. Psikolojilerini diri tutma meselesi ise başlı başına bir mesele. Nuriye çok haklı, belki de biraz olsun bizimle empati kurdunuz. Belki lösemi hastası bir çocuğun, bir ailenin ve sevdiklerinin dualarını, iyi dileklerini alma şansı sizin elinizdedir."

YEĞENİNE DEĞİL BAŞKASINA UMUT OLDU

Yeğeni için bağışta bulunan Nuriye Alper Kavak, lösemi hastası bir erkek çocukla yüzde 100 eşleşme olduğunu açıkladı. Kavak, "Sanki bayram havası içerisindeyim. Sevdiklerimle bu haberi paylaştım. Benim için unutulmaz bir deneyimdi. Şu günlerde evdeyiz. Küçücük bir virüse karşı savaş veriyoruz. Elimizden hiçbir şey gelmemesinin, çaresiz olmanın ve can derdine düşmenin nasıl bir his olduğunu sanırım biraz olsun anladık. Bizim için bekleyen yürekler var, insanlar var. İlik bizde olan bir şey ve bu onlar için vazgeçilmez bir şey. Lütfen onlar için donör olun" dedi.


Koronavirüs, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 02:07 Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'den AB'ye koronavirüs tepkisi: Ya birlik oluruz ya da çökeriz
ABD'li golfçü Paige Spiranac'ın göğüs vuruşu olay oldu Avustralyalı bilim insanları parazit ilacının koronavirüse karşı işe yaradığını buldu! 48 saatte öldürüyor Koronavirüs aşısında ilk adım atıldı! Prof. Dr. Aykut Özkul Kovid-19'u izole etmeyi başardı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Günlük koronavirüs test sayısında 20 bini aştık Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Günlük koronavirüs test sayısında 20 bini aştık         
20:11
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 574'e yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 574'e yükseldi         
20:01
Koronavirüs aşısında ilk adım atıldı! Prof. Dr. Aykut Özkul Kovid-19'u izole etmeyi başardı Koronavirüs aşısında ilk adım atıldı! Prof. Dr. Aykut Özkul Kovid-19'u izole etmeyi başardı         
19:54
Almanya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı bin 500'ü geçti Almanya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı bin 500'ü geçti         
19:44
PTT ücretsiz maske dağıtımına başlıyor PTT ücretsiz maske dağıtımına başlıyor         
19:43
Son Dakika: İtalya'da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 525 kişi hayatını kaybetti Son Dakika: İtalya'da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 525 kişi hayatını kaybetti         
19:12
Avustralyalı bilim insanları parazit ilacının koronavirüse karşı işe yaradığını buldu! 48 saatte öldürüyor Avustralyalı bilim insanları parazit ilacının koronavirüse karşı işe yaradığını buldu! 48 saatte öldürüyor         
19:07
Eski Avusturya Dışişleri Bakanı Kneissl, eşinden şiddet gördüğünü açıkladı Eski Avusturya Dışişleri Bakanı Kneissl, eşinden şiddet gördüğünü açıkladı         
18:54
Koronavirüs günlerinde İstanbul'da asayiş suçları azaldı, aile içi şiddet arttı Koronavirüs günlerinde İstanbul'da asayiş suçları azaldı, aile içi şiddet arttı         
18:10
Erkan Petekkaya'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması: Paylaşımları çalışanım yaptı Erkan Petekkaya'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması: Paylaşımları çalışanım yaptı         
18:03
ABD'li golfçü Paige Spiranac'ın göğüs vuruşu olay oldu ABD'li golfçü Paige Spiranac'ın göğüs vuruşu olay oldu         
17:55
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'den AB'ye koronavirüs tepkisi: Ya birlik oluruz ya da çökeriz İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'den AB'ye koronavirüs tepkisi: Ya birlik oluruz ya da çökeriz         
17:50
Piyasada Piyasada "Nano teknoloji" diye satılan maskeler sağlıksız ortamlarda hazırlanıyor         
17:49
Kim Milyoner Olmak İster'de koronavirüsten dolayı joker değişikliği yapıldı Kim Milyoner Olmak İster'de koronavirüsten dolayı joker değişikliği yapıldı         
17:15
İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine sokak hayvanları için genelge gönderdi İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine sokak hayvanları için genelge gönderdi         
17:14
Sırt ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadında koronavirüs tespit edildi Sırt ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadında koronavirüs tespit edildi         
17:10
Akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavga kanlı bitti! 3 kişi öldü Akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavga kanlı bitti! 3 kişi öldü         
17:07
22 yaşındaki Anadolu Efes taraftarı, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti 22 yaşındaki Anadolu Efes taraftarı, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
17:00
Ankara'da karantinada bulunduğu hastaneden kaçan kişi yakalandı Ankara'da karantinada bulunduğu hastaneden kaçan kişi yakalandı         
16:53
İtalya'da koronavirüs hastaları sokaklarda, cenazeler koridorlarda yatıyor İtalya'da koronavirüs hastaları sokaklarda, cenazeler koridorlarda yatıyor         
16:41
İngiltere'de son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 621 kişi hayatını kaybetti İngiltere'de son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 621 kişi hayatını kaybetti         
16:32
Beşiktaş'ın cesur yengesi Türkiye'ye övgü yağdırdı Beşiktaş'ın cesur yengesi Türkiye'ye övgü yağdırdı         
16:32
Mansur Yavaş: Evlere temizliğe giden kadınlarımızın yanındayız Mansur Yavaş: Evlere temizliğe giden kadınlarımızın yanındayız         
16:29
Ödüllü Yönetmen İlker Canikligil koronavirüse yakalandı Ödüllü Yönetmen İlker Canikligil koronavirüse yakalandı         
16:14
ABD'de yaşayan Yeşilçam'ın ünlü ismi Ahu Tuğba kabusu anlattı: Paran yoksa ölüyorsun ABD'de yaşayan Yeşilçam'ın ünlü ismi Ahu Tuğba kabusu anlattı: Paran yoksa ölüyorsun         
16:13
Demet Akalın'dan, sosyal medyadaki ev hali fotoğrafına küfürlü yorum Demet Akalın'dan, sosyal medyadaki ev hali fotoğrafına küfürlü yorum         
15:48
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara: Koronavirüs aşısını ilk kez hayvanlar üzerinde denedik, olumlu sonuç aldık Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara: Koronavirüs aşısını ilk kez hayvanlar üzerinde denedik, olumlu sonuç aldık         
15:40
Trabzon'un yengesi Katerina Provaznikova'nın bikinili fotoğrafı nefes kesti Trabzon'un yengesi Katerina Provaznikova'nın bikinili fotoğrafı nefes kesti         
15:27
Koronavirüsü yenen Prof. Dr. Sarı'dan umutlandıran paylaşım: Hastalığın düzelebileceğinin canlı göstergesiyim Koronavirüsü yenen Prof. Dr. Sarı'dan umutlandıran paylaşım: Hastalığın düzelebileceğinin canlı göstergesiyim         
15:02
Ahmet Nur Çebi'den Süleyman Seba paylaşımı Ahmet Nur Çebi'den Süleyman Seba paylaşımı         
14:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2020 20:49:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Öykü Arin için bağışlanan kök hücreler, umut olmaya devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]