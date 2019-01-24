Son Dakika Haberleri: Öykü Arin İçin Kök Hücre Bağışında Bulundular

Öykü Arin İçin Kök Hücre Bağışında Bulundular

1 saat önce

SİVAS Demokrasi Platformu üyeleri, İzmir'de lösemi teşhisi konulan 3,5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı için Kızılay Kan Merkezi'ne giderek kök hücre bağışında bulundu.

Öykü Arin İçin Kök Hücre Bağışında Bulundular, System.String[]
SİVAS Demokrasi Platformu üyeleri, İzmir'de lösemi teşhisi konulan 3,5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı için Kızılay Kan Merkezi'ne giderek kök hücre bağışında bulundu. 

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde 2018 yılının Kasım ayında lösemi teşhisi konulan ve ilik nakli olması gereken 3,5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı için Sivas Demokrasi Platformu üyeleri kök hücre bağışında bulundu. Sivas Demokrasi Platformu adına açıklama yapan Eğitim-Sen Sivas Şube Başkanı Mustafa Akyol, lösemi hastalarına umut olmak için kök hücre bağışında bulunduklarını söyledi. Akyol, "İzmir'de lösemi teşhisi konulan, ilik nakli olması gereken ve tedavisine devam edilen 3,5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı için henüz uygun donör bulunamamıştır. İlik nakli için bekleyen insanlarımızın çoğunluğunun çocuk yaşta olması ise ülkemiz açısından daha da düşündürücüdür. Nüfusumuzun 80 milyonla ifade edildiği bir dönemde ne yazık ki kök hücre bağışındaki sayının azlığı bizleri üzmektedir. Sivas Demokrasi Platformu bileşenleri olarak insanlarımızın barış, kardeşlik, demokrasi ve insan haklarının hakim olduğu bir dünyayı savunurken aynı zamanda insanların yaşam hakkına hep sahip çıktık. Bugün de hayata umutla bakmak isteyen binlerce hasta için hayallerinin gerçekleşmesine bir nebze olsun katkı sunmak amacıyla donör olduk. Öykü Arin ve diğer tüm lösemililer için umut olmaya çalışacağız" dedi. 

Açıklamanın ardından platform üyeleri Kızılay Kan Merkezi'ne giderek kök hücre ve kan bağışında bulundu.

- Sivas

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 04:06 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Büfe Sahibinin, Küçük Çocuğu Taciz Ettiğini Duyan Mahalleli Ayaklandı Konkordato Talebi Reddedilen Pamukkale, Resmen İflas Etti

İzmir'deki Trafik Kazasında Bir Polis Şehit Oldu Son Dakika! Antalya Valisi, Hortum Dehşetiyle İlgili Açıklamada Bulundu: 1 Ölü, 11 Yaralımız Var
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.1.2019 17:46:22. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Öykü Arin İçin Kök Hücre Bağışında Bulundular
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]