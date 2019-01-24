Öykü Arin İçin Kök Hücre Bağışında Bulundular
1 saat önce
SİVAS Demokrasi Platformu üyeleri, İzmir'de lösemi teşhisi konulan 3,5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı için Kızılay Kan Merkezi'ne giderek kök hücre bağışında bulundu.
SİVAS Demokrasi Platformu üyeleri, İzmir
'de lösemi teşhisi konulan 3,5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı için Kızılay
Kan Merkezi'ne giderek kök hücre bağışında bulundu.
İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi
Hastanesi'nde 2018 yılının Kasım ayında lösemi teşhisi konulan ve ilik nakli olması gereken 3,5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı için Sivas
Demokrasi Platformu üyeleri kök hücre bağışında bulundu. Sivas Demokrasi Platformu adına açıklama yapan Eğitim-Sen Sivas Şube Başkanı Mustafa Akyol
, lösemi hastalarına umut olmak için kök hücre bağışında bulunduklarını söyledi. Akyol, "İzmir'de lösemi teşhisi konulan, ilik nakli olması gereken ve tedavisine devam edilen 3,5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı için henüz uygun donör bulunamamıştır. İlik nakli için bekleyen insanlarımızın çoğunluğunun çocuk yaşta olması ise ülkemiz açısından daha da düşündürücüdür. Nüfusumuzun 80 milyonla ifade edildiği bir dönemde ne yazık ki kök hücre bağışındaki sayının azlığı bizleri üzmektedir. Sivas Demokrasi Platformu bileşenleri olarak insanlarımızın barış, kardeşlik, demokrasi ve insan haklarının hakim olduğu bir dünyayı savunurken aynı zamanda insanların yaşam hakkına hep sahip çıktık. Bugün de hayata umutla bakmak isteyen binlerce hasta için hayallerinin gerçekleşmesine bir nebze olsun katkı sunmak amacıyla donör olduk. Öykü Arin ve diğer tüm lösemililer için umut olmaya çalışacağız" dedi.
Açıklamanın ardından platform üyeleri Kızılay Kan Merkezi'ne giderek kök hücre ve kan bağışında bulundu.
- Sivas
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 04:06 Kaynak: DHA
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