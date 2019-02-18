Son Dakika Haberleri: Öykü Arin İçin Oynadılar

Öykü Arin İçin Oynadılar

36 dakika önce

KONUK Rödelheim maça ilk dakikalarda etkili başladıysa da yakaladığı mutlak gol pozisyonlarından yararlanamadı.

Öykü Arin İçin Oynadılar, System.String[]
KONUK Rödelheim maça ilk dakikalarda etkili başladıysa da yakaladığı mutlak gol pozisyonlarından yararlanamadı. Teknik üstünlüğünü sahaya yansıtan Türkgücü, ilk yarıyı Ertap ve Fiyo'nun attığı gollerle 2-0 önde kapattı. 46. dakikada Ahmet Keser ile skoru 3-0 yapan Türkgücü, sonuca Serhat, Ahmet Keser (2) ve Ertap'ın kaydettikleri gollerle gitti: 7-0.

Karşılaşma sırası, öncesi ve sonrasında her iki takımın seyirci ve oyuncuları tükürük örneği vererek doku tipleme kampanyasına katıldı. Türkgücü yöneticisi Tanyeri Bayram, Almanya'daki tüm spor kulüplerine benzer kampanyalara katılmaları çağrısı yaptı. Bayram, "Lösemili kardeşlerimize yardım etmek bizim insanlık görevimiz" dedi.

MİRA VE BAHAR MÜJDESİ

Son günlerde genişleyen kök hücre kampanyaları ise ilk meyvelerini verdi. Türkiye ve Avrupa'nın pek çok kentinde yapılan doku tipleme kampanyaları neticesinde iki yaşındaki Mira ile 22 yaşındaki Bahar'a donör bulunduğu belirtildi. Öykü Arin'in annesi Eylem Şen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Almanya'da devam etmekte olan kök hücre bağışı kampanyasında Mira ve Bahar için uygun donör bulundu. Sıra Öykü Arin, Atakan, Sonat ve tüm kök hücre bağışı bekleyenlerde! Öykü Arin'e umut ol" diye yazdı.

Almanya'da önümüzdeki günlerde gerçekleşecek doku tipleme kampanyalarının yer ve tarihleri şöyle:

20 Şubat Çarşamba/ Frankfurt (Saalbau Volkshaus Sosenheim)

22 Şubat Cuma/ Frankfurt (Türk Halkevi - Bockenheim)

23 Şubat Cumartesi/ Offenbach (Türkiye Dostluk Derneği)

24 Şubat Pazar/ Darmstadt (Alevi Cemaati ve Cemevi)

24 Şubat Pazar/ Hanau – Bruchköbel (Lichtenberg Oberstufen-Gymnasium)

24 Şubata Pazar/ Wetzlar (Alevi Birliği)

3 Mart Pazar/ Giessen'de (Alevi Kültür Merkezi)

10 Mart Pazar/ Offenbach – Mühlheim (Shopping Fest Hessen)
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 12:05 

Almanya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gurbetçi Vatandaş, Can Dündar'ın Yüzüne Haykırdı: Sen Vatan Haini Değil misin? Ekrem İmamoğlu ile Pazar Esnafı Arasında Dikkat Çeken Sohbet

Dünyaca Ünlü Oyuncu Bruno Ganz, Hayatını Kaybetti Altın Madalya Kazanan Milli Tekvandocu Selen Gündüz, İranlı Rakibine Bayrak Dersi Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.2.2019 12:41:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Öykü Arin İçin Oynadılar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]