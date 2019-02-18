Öykü Arin İçin Oynadılar

KONUK Rödelheim maça ilk dakikalarda etkili başladıysa da yakaladığı mutlak gol pozisyonlarından yararlanamadı. Teknik üstünlüğünü sahaya yansıtan Türkgücü, ilk yarıyı Ertap ve Fiyo'nun attığı gollerle 2-0 önde kapattı. 46. dakikada Ahmet Keser
ile skoru 3-0 yapan Türkgücü, sonuca Serhat, Ahmet Keser (2) ve Ertap'ın kaydettikleri gollerle gitti: 7-0.
Karşılaşma sırası, öncesi ve sonrasında her iki takımın seyirci ve oyuncuları tükürük örneği vererek doku tipleme kampanyasına katıldı. Türkgücü yöneticisi Tanyeri Bayram, Almanya
'daki tüm spor kulüplerine benzer kampanyalara katılmaları çağrısı yaptı. Bayram, "Lösemili kardeşlerimize yardım etmek bizim insanlık görevimiz" dedi.
MİRA VE BAHAR MÜJDESİ
Son günlerde genişleyen kök hücre kampanyaları ise ilk meyvelerini verdi. Türkiye
ve Avrupa
'nın pek çok kentinde yapılan doku tipleme kampanyaları neticesinde iki yaşındaki Mira ile 22 yaşındaki Bahar'a donör bulunduğu belirtildi. Öykü Arin'in annesi Eylem Şen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Almanya'da devam etmekte olan kök hücre bağışı kampanyasında Mira ve Bahar için uygun donör bulundu. Sıra Öykü Arin, Atakan, Sonat ve tüm kök hücre bağışı bekleyenlerde! Öykü Arin'e umut ol" diye yazdı.
Almanya'da önümüzdeki günlerde gerçekleşecek doku tipleme kampanyalarının yer ve tarihleri şöyle:
20 Şubat Çarşamba/ Frankfurt
(Saalbau Volkshaus Sosenheim)
22 Şubat Cuma/ Frankfurt (Türk Halkevi - Bockenheim)
23 Şubat Cumartesi/ Offenbach
(Türkiye Dostluk Derneği)
24 Şubat Pazar/ Darmstadt (Alevi Cemaati ve Cemevi)
24 Şubat Pazar/ Hanau
– Bruchköbel (Lichtenberg Oberstufen-Gymnasium)
24 Şubata Pazar/ Wetzlar
(Alevi Birliği)
3 Mart Pazar/ Giessen'de (Alevi Kültür Merkezi
)
10 Mart Pazar/ Offenbach – Mühlheim (Shopping Fest Hessen
)