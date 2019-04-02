Son Dakika Haberleri: Öykü Arin İçin Paris'te Kampanya Başlatıldı

Öykü Arin İçin Paris'te Kampanya Başlatıldı

1 saat önce

PARİS'teki kampanya için girişimde bulunan Yakar Çal, şunları söyledi: "Biliyorsunuz, Türkiye'deki lösemi hastası bir kızımız için bir kampanya başlatılmış.

Öykü Arin İçin Paris'te Kampanya Başlatıldı, System.String[]
PARİS'teki kampanya için girişimde bulunan Yakar Çal, şunları söyledi: "Biliyorsunuz, Türkiye'deki lösemi hastası bir kızımız için bir kampanya başlatılmış. Ama maalesef donör Türkiye'de bulunmadığı için bu kampanyaya Avrupa'da devam etmeye karar verildi. Biz de Fransa'da, Paris'te olduğumuz için kampanyaya Bio Medicine'le birlikte burada devam etmeye karar verdik. Herkesi buraya donör olmaları için davet ettik. Öykü Arin ve onun gibi hasta diğer çocuklar için inşallah bir donör bulunur, bunu umut ediyoruz."

4 yaşındaki Öykü Arin ve diğer lösemi hastaları için kampanyaya katıldığını belirten Sevgi Yeğin, "Yavrularımıza bir nebze yardımımız dokunursa ne mutlu bize" dedi. Hatice Aslan ise, "Umarım bugün burada Öykü için veya başka bir çocuk için belki umut oluruz" diye konuştu.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 12:37 

Çal, Türkiye, Paris, Güncel
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