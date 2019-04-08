Son Dakika Haberleri: Öykü Arin İçin Sokak Sokak Donör Aranıyor

Öykü Arin İçin Sokak Sokak Donör Aranıyor

2 saat önce

YAŞAMINI sürdürebilmek için kök hücre nakli gereken 4 yaşındaki Öykü Arin'e uygun bağışçı bulmak amacıyla yürütülen kampanya, Almanya'da sokağa taştı.

Öykü Arin İçin Sokak Sokak Donör Aranıyor, System.String[]
YAŞAMINI sürdürebilmek için kök hücre nakli gereken 4 yaşındaki Öykü Arin'e uygun bağışçı bulmak amacıyla yürütülen kampanya, Almanya'da sokağa taştı. Öykü Arin için, dernekler, sosyal ve kültürel faaliyetler ile spor karşılaşmalarında stand kurarak doku tiplemesi yapan ekip, bu kez kampanya için Frankfurt'ta kentin en kalabalık caddesi Zeil'i seçti. Zeil'de farklı ulusların büyük ilgi gösterdiği stand hakkında bilgi veren Hicran Baran, "Öykü Arin için dünyadaki bağış bilgi bankalarına kayıtlı 33 milyon insan tarandı. Maalesef doku ikizi bulunamadı. Biz bu kampanyamızla bütün dünyadaki benzer hastalara da umut oluyoruz. Ümit ediyoruz ki Öykü Arin'e uygun donör bulunacak ve sağlığına kavuşacak" dedi. Zeil'de kısa sürede 200'e yakın insan Öykü Arin ve benzer hastalar için tükürük örneği verdi.

Öykü Arin'in annesi Eylem Şen'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Öykü Arin'e bir yandan donör arayışının devam ettiğini bir yandan da anneden alınacak yarı uyumlu nakil sürecinin 10 Nisan Çarşamba günü başlayacağı açıklandı.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 12:46 

Frankfurt, Almanya, Güncel
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