Son Dakika Haberleri: Öykü Arin'in Annesi: Diyanet'ten Kök Hücre Bağışı Konusunda Açıklama Bekliyoruz

Öykü Arin'in Annesi: Diyanet'ten Kök Hücre Bağışı Konusunda Açıklama Bekliyoruz

1 saat önce

'Küçük ateş'in öyküsü... Öykü Arin'in annesi Eylem Yazıcı, kök hücre bağışı bekleyen kızının adındaki 'arin'in kelime anlamının küçük ateş olduğunu söylüyor.

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'Küçük ateş'in öyküsü... Öykü Arin'in annesi Eylem Yazıcı, kök hücre bağışı bekleyen kızının adındaki 'arin'in kelime anlamının küçük ateş olduğunu söylüyor. 3 buçuk yaşındaki Öykü'nün nadir bir lösemi hastası olduğunu 2018 Kasım'ında öğrenmişler. Onu yaşatabilmek için ilik nakli gerekli, zaman dar
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 05:52 

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