Öykü Arin'in Annesi: Diyanet'ten Kök Hücre Bağışı Konusunda Açıklama Bekliyoruz

'Küçük ateş'in öyküsü... Öykü Arin'in annesi Eylem Yazıcı, kök hücre bağışı bekleyen kızının adındaki 'arin'in kelime anlamının küçük ateş olduğunu söylüyor.

">

'Küçük ateş'in öyküsü... Öykü Arin'in annesi Eylem Yazıcı, kök hücre bağışı bekleyen kızının adındaki 'arin'in kelime anlamının küçük ateş olduğunu söylüyor. 3 buçuk yaşındaki Öykü'nün nadir bir lösemi hastası olduğunu 2018 Kasım'ında öğrenmişler. Onu yaşatabilmek için ilik nakli gerekli, zaman dar

Son Dakika » Dünya » Haber Haber Yayın Tarihi :

Türkiye Kasım Ayında İran'dan Petrol Alımını Durdurdu

Sakar Damat Adayı, Evleneceği Kadını Kaçırmak İsterken Hastanelik Etti, Görüntüler Sosyal Medyayı Salladı

16 Yaşındaki Kız Çocuğu, Sevgilisiyle Görüşmesine İzin Vermeyen Babasını Sırtından Bıçakladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 Milyon Suriyelinin Kendi Topraklarına Gönderileceğini Açıkladı