Son Dakika Haberleri: Öykü Arin'in "saç" mutluluğu
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Öykü Arin'in "saç" mutluluğu

1 saat önce

Antalya'da babasından nakledilen ilikle hayata tutunan 4 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı, dökülen saçlarının yeniden çıkmasının mutluluğunu yaşıyor.

Öykü Arin'in

Antalya'da babasından nakledilen ilikle hayata tutunan 4 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı, dökülen saçlarının yeniden çıkmasının mutluluğunu yaşıyor.

Geçen yıl kasım ayında Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi konulan 4 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı'nın, babası Çağdaş Yazıcı'dan yapılan yarı uyumlu kök hücre naklinin ardından kontrolleri sürüyor.

Öykü Arin'in, kemoterapi tedavisi nedeniyle dökülen saçları yeniden çıkmaya başladı.

Anne Eylem Şen Yazıcı, kızının aylar sonra saçlarına yeniden kavuştuğunu söyledi. Saçlarının çıkmasının Öykü'yü çok mutlu ettiğini anlatan Yazıcı, "Ona ve bize büyük bir moral oldu." dedi.

Kampanyalarının "Tüm Öykülere umut ol" sloganıyla devam ettiğini vurgulayan Yazıcı, "Bu kampanyayı sadece Öykü Arin için değil, bütün hastalar için yapmıştık. Nitekim her gün bu kampanya kapsamında donör olan insanların iliklerinin başka çocuklarla eşleştiği haberini alıyoruz. Türkiye'nin çeşitli illerinden Öykü Arin'e destek mesajları aldık. Bir dizinin ünlü oyuncuları da Öykü'ye en sevdiği kitap serisini gönderdi. İçerisine güzel mesajlarını ve imzalarını da atmışlar. Öykü çok mutlu oldu." ifadelerini kullandı.

Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 04:56 Kaynak: AA
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