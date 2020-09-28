Öykü Arin, lösemili hastalara umut oldu - Son Dakika

LÖSEMİ tedavisi gören Öykü Arin Yazıcı (4), Antalya'daki tedavisinin ardından İzmir'deki odasına kavuştu. Evinin bahçesinde bisiklete binip, koşup eğlenen Öykü Arin, pandemi koşullarında ailesiyle doyasıya vakit geçiriyor. Öykü Arin için başlatılan 'Öykü Arin'e umut ol' kampanyasına bağışta bulunan binlerce kişiden son 1 ay içerisinde 4 eşleşme gerçekleşti.

İzmir'de yaklaşık 2 yıl önce Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi koyulan Öykü Arin Yazıcı, tedavisi için Antalya'ya getirildi. Anne Eylem Şen Yazıcı ve baba Çağdaş Yazıcı tarafından 'Öykü Arin'e umut ol' kampanyası başlatıldı. Yurt içinde ve dışında binlerce kişi, Öykü'ye umut olabilmek için kök hücre bağışında bulundu. Geçen yıl 11 Nisan'da hastanede tedaviye alınan Öykü Arin'e, annesi Eylem Şen Yazıcı'dan yarı uyumlu nakil yapıldı. Nakil olumsuz sonuçlanınca 26 Haziran'da babası Çağdaş Yazıcı'dan yapılan yarı uyumlu nakilde ilik uyumu yüzde 98,5 oranında başarılı oldu. Tedavisi boyunca steril odada kalan Öykü Arin, çeşitli eğlenceler bularak vaktini geçirdi. Taburcu olmasının ardından uzun süre evde kalarak herhangi bir enfeksiyon kapmamaya özen gösteren Öykü Arin, bir süre sonra kalabalık ortamlara girmeden açık havada gezdi.