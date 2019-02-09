Öykü Arin, Mira ve Bahar İçin Dostluk Maçı

ALMANYA futbol 5. Ligi'nde Bad Homburg'u temsil eden Vatanspor ile Gruppenliga ekibi Bad Nauheim Türkspor, Öykü Arin için dostluk maçı yaptı. Karşılaşma öncesi her iki takımın oyuncuları ile seyirciler doku tipleme için tükürük örneği verdiler. Bad Nauheim Türkspor Başkanı Celil Gezici, "Çocuklarımızı iyi insan yetiştirmek için çaba gösteriyor, toplumun sorunlarına kayıtsız kalmamalarını nasihat ediyoruz. Kampanyayı görünce biz de birşeyler yapmak istedik. Gençlerimiz de ilgi göstererek bizi yanıltmadı" dedi.
Bad Homburg temsilcisi Öner Ekiz de iki Türk takımının kampanya için maç yapması ve insanları doku örneği vermeye davet etmesinin iyi bir girişim olduğunu söyledi. Karşılaşmanın 29. dakikasında Dino Cakovic takımı Vatanspor'u 1-0 öne geçirdi. Bad Nauheimli Salih Yaşaroğlu 40. dakikada kazandıkları penaltıyı gole çevirerek durumu eşitledi. Bad Nauheim, ikinci yarının başında kendi kalesini attığı golle karşılaşmadan 2-1 mağlup ayrıldı.
ANNEANNE TÜRKLERDEN DESTEK İSTEDİ Düsseldorf Heinrich Heine
Üniversite Kliniği himayesinde Öykü, Mira ve Bahar ile benzer durumda olan acil kök hücre bekleyen hastalar için düzenlenen kampanyalar da devam ediyor. Öykü Arin'in anneannesi Havva Duman, vatandaşlarımıza 9 Şubat'ta Frankfurt
Kültür ve Eğitim Derneği'nde (KUBİ), 10 Şubat'ta DİDF Gençlik Derneği ve Göçmen Kadınlar Birliği'nde ve 24 Şubat'ta da Wetzler Alevi Kültür Merkezi
'nde düzenlenecek kapmanyalara destek vermeleri çağrısı yaptı.
KAMPANYA YER VE TARİHLERİ
9 Şubat 2019, saat 13.00 – 17.00 arası, Kubi (Kültür ve Eğitim Derneği – Hanauer Land Str. 182, Eingang A, 60314 Frankfurt)
10 Şubat 2019, saat 11.00 – 18.00 arası, DİDF Gençlik Derneği, Göçmen Kadınlar Birliği (Rudolfstr. 13, 60327 Frankfurt
24 Şubat 2019, saat 11.00 – 16.00 arası, Wetzlar
Alevi Kültür Merkezi (Niedergirmeserweg 12, 33576 Wetzlar)