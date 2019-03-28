Öykü Arin ve Lösemili Çocuklar İçin Kampanya

Antalya
'da tedavisine devam edilen lösemi hastası 3,5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı ve nakil bekleyen diğer çocuklar için Değirmenlikızık Dumlupınar
İlkokulunda kök hücre ve kan bağışı kampanyası yapıldı.
Sağlığına yeniden kavuşması için ilik nakli olması gereken Öykü Arin ve tüm lösemililere destek olmak isteyen okulun idareci ve öğretmenleri, Türk Kızılayına başvurdu. Bunun üzerine okula gelen sağlık ekibi, eğitimciler ile öğrenci velilerinden kan ve kök hücre bağışı topladı.
Okulun sınıf öğretmenlerinden Gülsen Çelebi
, yaptığı açıklamada, sosyal medyadan takip ettikleri Öykü Arin'in annesinin duyurusu üzerine harekete geçtiklerini söyledi.
Öğrenciler arasında farkındalık oluşturmak istediklerini belirten Çelebi, okulun idarecileri ve velilerin desteğiyle kampanyayı düzenlediklerini dile getirdi.
Velilerden Ayşe Askaya da komşularıyla konuşarak daha fazla kan ve kök hücre bağışı için çaba gösterdiğini anlattı. Bursa
Kızılay Şubesi Kan Bağışçısı Kazanım Uzmanı Alime Toklu Ayaz ise 2014 yılının eylül ayı itibarıyla Sağlık Bakanlığı
ve Türk Kızılayının birlikte yürüttüğü proje kapsamında kök hücre toplamaya başladıklarını aktardı.
Okullar sayesinde vatandaşlara daha kolay ulaştıklarını vurgulayan Ayaz, "Değirmenlikızık Dumlupınar İlkokulundaki öğretmenlerimizin çabası ile burada iyi bir profil oluştu. Yaklaşık 350 kişilik liste var ve bu liste kapsamında ekibi buraya getirerek kan ve kök hücre bağışlarını topladık." dedi.
Kampanya kapsamında okulda 120 ünite kan, 124 kök hücre numunesi toplandığı bildirildi.