Son Dakika Haberleri: Öykü Arin Yazıcı İçin Kan Bağışı Kampanyasına Malatya'da Katıldı

Öykü Arin Yazıcı İçin Kan Bağışı Kampanyasına Malatya'da Katıldı

40 dakika önce

İzmir'de lösemi teşhisi konulan ve ilik nakli bekleyen 3,5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı için Türkiye genelinde başlatılan kan bağışı kampanyasına Malatya da katıldı.

Öykü Arin Yazıcı İçin Kan Bağışı Kampanyasına Malatya'da Katıldı, System.String[]
İzmir'de lösemi teşhisi konulan ve ilik nakli bekleyen 3,5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı için Türkiye genelinde başlatılan kan bağışı kampanyasına Malatya da katıldı.

Malatya Barosu'na bağlı bir grup avukat tarafından, "Öykü Arin'e ve Tüm Lösemili Çocuklara Umut Olalım" sloganı ile başlatılan kan bağışı kampanyası kapsamında, avukatlar ve adli ye çalışanları Adliyesi zemin katında kan bağışında bulundu. Kızılay ile ortaklaşa yapılan organizasyon kampanya hakkında bilgi veren Malatya Barosu avukatlarından Esra Genç, "Henüz 3,5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı ve tüm lösem hastaları için başlattığımız kök hücre kan bağışı kampanyasına destek veren herkese teşekkür ediyoruz. Bu anlamda bizim söylediğimiz tek bir şey var. 'Donör ol umut ol yaşam ol ve hayat kurtarın' diyoruz" şeklinde konuştu.

Kızılay Malatya Şube Başkanı ve aynı zamanda Avukat olan Umut Yalçın ise meslektaşlarına bu duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 11:28 Kaynak: İHA

İzmir, Malatya, Güncel
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