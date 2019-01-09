Öykü Atölyesinde Kayıtlar Başlıyor
52 dakika önce
Odunpazarı Belediyesi'nin Göztepe Mahallesi'nde bulunan 75.Yıl Parkı'na gençlerin kişisel ve mesleki gelişimi için açtığı Gelecek Atölyesi, çalışmalarına devam ediyor.
Oyunculuk, fotoğraf, youtube video eğitimi, diksiyon, grafik-tasarım, şan, vurmalı çalgılar, gitar, görsel sanatlar ve etkili iletişim dallarında ücretsiz eğitim çalışmaları gerçekleştirilen 'Gelecek Atölyesi'nde, öykü atölyesi açılacak. Eskişehirli başarılı öykü yazarı Münevver İzgi tarafından verilecek olan öykü atölyesinin kayıtları 16 Ocak 2019 Çarşamba Günü sona erecek.
Kontenjan sınırı bulunan Münevver İzgi ile Öykü Atölyesi için bilgi almak isteyen vatandaşlar (0222) 237 14 80 numaralı telefonu arayarak bilgi alabilirler.
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 01:50 Kaynak: Bültenler
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