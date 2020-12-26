Öykü Çelik kargayı kurtardı

Pandemi döneminde katıldığı partiler ve "Mini etek giymiş kızla benim kültürüm aynı mı?" sözleriyle uzun süre konuşulan Öykü Çelik, bu kez "parasızlık" açıklamasıyla gündemde: "Ünlü olan insanları herkes zengin zannediyor. Ben kiramı ödeyebilmek için kredi çektiğimi biliyorum."

PARTİ ÇIKIŞI PANİKLEYİP

SAÇMA SAPAN DAVRANDIM

YouTube'da yayınlanan "Masa" programına konuk olan Öykü Çelik, özeleştiri yaptı: "İki olay yaşadım üst üste. İlkinde olmamam gereken bir yerdeydim 'Covid parti' denilen. Çıkışta mahcubiyetten dolayı panikleyip saçma sapan davrandım. Bu durumu toparlamak için gittiğim programda daha büyük bir gaf yaptım. Ana haberlere çıktım, Twitter'da gündem oldum. Bunu kurtarabileceğimi düşünmüyorum artık. 'Ben böyle demek istemedim' diye bas bas bağırsam da yeterli olmayacağı için öyle bırakmaya karar verdim."

EN ZORU ÜNLÜ OLUP

PARASIZ OLMAK

Öykü Çelik, yaşadığı maddi zorluklardan da söz etti: "Parayı hiçbir zaman amaç edinmedim. Çok genç yaşta çok iyi paralar kazandım ve paylaştım. Paramın olmadığı zamanlar da oldu ama ailemden para almadım. Çünkü artık benim için bir gurur meselesiydi yaptığım iş. En zoru ünlü olmak ya da parasız olmak değil. En zoru ünlü olup parasız olmak. Çünkü ünlü olan insanları herkes zengin zannediyor. Ben kiramı ödeyebilmek için kredi çektiğimi biliyorum. Bu tecrübeleri de yaşadım. Ama parasızlık benden hiçbir şey götürmedi."