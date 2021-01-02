Öykü Çelik: Survivor şampiyonu belli! - Son Dakika

Öykü Çelik: Survivor şampiyonu belli!

02.01.2021 08:58
Öykü Çelik: Survivor şampiyonu belli!, System.String[]

"Survivor"da yarışmak üzere Dominik'e gitmeye hazırlanan Öykü Çelik, sevgilisinin aracına binmeden önce soruları yanıtladı.

"Survivor"da yarışmak üzere Dominik'e gitmeye hazırlanan Öykü Çelik, sevgilisinin aracına binmeden önce soruları yanıtladı.

Oyuncu, yarışma için iddialı konuştu: "Şampiyon belli, ikinci kim?" Çelik, geçtiğimiz günlerde yolda bulup veterinere götürdüğü yaralı karganın nasıl olduğu sorulunca da şöyle dedi:

"Maalesef veterinerde heyecan yaptı ve öldü. Hayvanlarda aşırı stresten kaynaklı ölüm oluyormuş. Keşke götürmeseydim. Evde bakarken uçamıyordu ama en azından hayattaydı."

Öykü Çelik: Survivor şampiyonu belli!

Dominik Cumhuriyeti, Öykü Çelik, Şampiyon, Survivor, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Öykü Çelik: Survivor şampiyonu belli! - Son Dakika Magazin


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