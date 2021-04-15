Öykü Çelik ve sevgilisinin zor anları!

Snob Magazin'de yer alan habere göre; Yol ortasında zor anlar yaşayan Öykü Çelik, "Araba durunca bir daha kalkmıyor" diyerek güldürdü.

O esnada yoldan geçen at arabası da ortaya ilginç görüntülerin çıkmasına neden oldu.

Sevgililer, iki defa yolda kalan üstü açık klasik otomobillerini City's vale'ye teslim etmek zorunda kaldılar.

Üstü açık klasik otomobilleriyle güzel havanın keyfini çıkaramayan Çelik ile Berhan, başka bir araca binmek zorunda kaldılar.

Valeye teslim edilen klasik otomobillerini ise oto tamircisi aldı.