ÖYKÜ GÜRMAN, BALTAYLA DONDURMA KESTİ - Son Dakika

ŞARKICI Öykü Gürman, Kahramanmaraş'ta sahneye çıktığı 14 Mart Tıp Bayramı balosunda baltayla dondurma kesti.

Kahramanmaraş Tabip Odası ve KSÜ Tıp Fakültesi tarafından14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle balo düzenlendi. Balonun açılış konuşmasını yapan Oda Başkanı Dr. Lütfi Tiyekli, sağlık çalışanları olarak 2 yıldır pandemi ile mücadele ettiklerini, pandeminin en büyük yükünün sağlık sisteminin üzerinde olduğunu söyledi. Tiyekli, "Çoğu ülke sağlık sistemleri hekim sayıları ülkemize göre çok fazla olmasına rağmen iflas etme durumuna gelmiştir. Türk hekimleri sayıca az olmalarına rağmen insanüstü bir çaba göstererek ülkemizin sağlık sistemini ayakta tutmuştur. Biz Türk hekimleri Covid-19 pandemisi döneminde en zor şartlar altında dahi çalışmaya devam ettik. Bu uğurda şehitler verdik. Bu mücadelede şehit verdiğimiz tüm meslektaşlarımızın aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyorum. Allah onlardan razı olsun. Mekanları cennet olsun. Biz bu dönemde çok çalıştık" diye konuştu

Tiyekli'nin konuşmasının ardından baloya katkı sağlayanlara Kahramanmaraş Tabip Odası tarafından teşekkür plaketi verildi. Şarkıcı Öykü Gürman ise eserlerini seslendirdiği gecede 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlayarak, pandemide verdikleri mücadele nedeniyle tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti. Balonun sonunda 200 kiloluk dondurma Öykü Gürman tarafından balta ile kesildi.