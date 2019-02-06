Öykü Gürman, Batum'da Konser Verecek

Televizyonda izlenme rekorları kıran "Sen Anlat Karadeniz" dizisinin başrol oyuncularından, başarılı solist Öykü Gürman, Batum Sheraton'da bir konser verecek.

Televizyonda izlenme rekorları kıran "Sen Anlat Karadeniz" dizisinin başrol oyuncularından, başarılı solist Öykü Gürman, Batum Sheraton'da bir konser verecek.



Komşu ülke Gürcistan'ın Batum şehrindeki beş yıldızlı Sheraton Otel, 2019'un ilk gala gecesinde Öykü Gürman'ı 1 Mart Cuma günü hayranlarıyla buluşturacak. Düzenlediği gala geceleriyle dikkat çeken otelin galasına konuk olacak Gürman, hareketli şarkılardan oluşan geniş repertuarının yanı sıra; Karadeniz yöresine ait şarkıları da seslendirecek. İlk defa Batum'da sahneye çıkacak olmanın heyecanını yaşayan Öykü Gürman, Batum Sheraton konuklarına unutulmaz bir müzik ziyafeti sunacak. - İZMİR

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