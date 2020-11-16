Öykü Gürman ile Günün Yemeği bugün yeni bölümü ile ekrana gelmemesi nedeniyle araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz Cuma günü 25. bölümü ile ekrana gelen Öykü Gürman ile Günün Yemeği, yeni bölümü ile izleyici karşısına çıkmadı. Peki, Öykü Gürman ile Günün Yemeği neden yok, bitti mi? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

ÖYKÜ GÜRMAN İLE GÜNÜN YEMEĞİ NEDEN YOK, BİTTİ Mİ?

Öykü Gürman ile Günün Yemeği, geçtiğimiz Cuma günü yayınlanan 25. bölümü ile final yaptığı iddia edildi. Öykü Gürman ile Günün Yemeği 25. Bölümünde Öykü Gürman, Hediye Tepehan ile birlikte ay poğaça, havuçlu rulo salata, gelin bohçası ve simit börek yaptı.

Öykü Gürman ile Günün Yemeği, Show TV programlar listesinde arşivdeki programlar arasına eklendi.