Öykü Gürman Malezya'da yarışacak - Son Dakika

Öykü Gürman Malezya'da yarışacak

11.12.2020 07:37
Öykü Gürman Malezya'da yarışacak, System.String[]

Gürman, etkinliğe söz ve müziği kendisine ait "Bir Sözüne" şarkısıyla katılacak.

Gürman, etkinliğe söz ve müziği kendisine ait "Bir Sözüne" şarkısıyla katılacak. Daha önce Mustafa Sandal, Murat Dalkılıç ve Manga'nın yarıştığı festival, pandemi nedeniyle bu yıl internet ortamında gerçekleşecek. Ülkeleri temsil eden sanatçıların hazırladığı performans ve tanıtım videoları, 14 Aralık'ta Malezya'da bulunan iki sunucunun anonslarıyla yayınlanacak.

Öykü Gürman, festival için Galata, Ortaköy, Kız Kulesi gibi İstanbul'un tarihi yerlerinde tanıtım filmi çekti.

Öykü Gürman Malezya'da yarışacak

Mustafa Sandal, Öykü Gürman, Festival, Malezya, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Öykü Gürman Malezya'da yarışacak - Son Dakika Magazin


YORUMLAR

Son Dakika

Soğukta titreyen gasp mağdurunun sözleri yürekleri sızlattı: 50 lira kazanmazsam babam dövüyor Antalya, Hatay ve Samsun'da vaka artışı neden durdurulamıyor? Uzman isimler tek tek anlattı Bülent Arınç'tan istifa sonrası ilk paylaşım! Reform vurgusu yaptı Çukur dizisinde Kulkan Erdenet'i canlandıracak isim fragmanda görüldü Böyle gol görülmedi! İranlı futbolcu, taç atışından topu ağlara gönderdi İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada İbo Show'a konuk oluyor Erdoğan, Dağlık Karabağ'ı devlet olarak tanımak isteyen Fransa'ya tepki gösterdi! Aliyev kendini gülmekten alamadı Soğukkanlılıkla silahlarını çekip birbirlerine ateş ettiler: 2 ölü, 2 yaralı
ABD Gıda ve İlaç Dairesi, Pfizer - BioNTech koronavirüs aşısının kullanımını onayladı ABD Gıda ve İlaç Dairesi, Pfizer - BioNTech koronavirüs aşısının kullanımını onayladı         
02:09
Bakan Koca, günler sonra güzel haber verdi: 4 ilde vaka sayısı düşmeye başladı Bakan Koca, günler sonra güzel haber verdi: 4 ilde vaka sayısı düşmeye başladı         
00:29
Yaşar Alptekin'den bomba itiraf: Boşanmak için eşimi aldattım Yaşar Alptekin'den bomba itiraf: Boşanmak için eşimi aldattım         
23:29
Alman Bakan, Canan Karatay'ın Alman Bakan, Canan Karatay'ın "Karbonatlı suyla gargara yapmak virüsten koruyor" önerisine destek verdi         
22:40
'Benim Adım Melek' dizisinin başrolü Nehir Erdoğan'ın sevgilisini görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor 'Benim Adım Melek' dizisinin başrolü Nehir Erdoğan'ın sevgilisini görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor         
22:05
Hakan Altun ve Gonca Vuslateri çiftinden aşk pozu geldi! Paylaşıma beğeni yağdı Hakan Altun ve Gonca Vuslateri çiftinden aşk pozu geldi! Paylaşıma beğeni yağdı         
21:08
Paylaşımına takipçisinden 'meme' yorumu gelince Esra Dermancıoğlu açtı ağzını yumdu gözünü Paylaşımına takipçisinden 'meme' yorumu gelince Esra Dermancıoğlu açtı ağzını yumdu gözünü         
19:28
Ukrayna'da 16 yaşındaki genç kız, 68 yaşındaki Türk iş insanını öldürüp parçaladı Ukrayna'da 16 yaşındaki genç kız, 68 yaşındaki Türk iş insanını öldürüp parçaladı         
17:14
4 ay sonra göreve dönen Muhittin Böcek'in ilk hamlesi CHP'yi karıştırdı 4 ay sonra göreve dönen Muhittin Böcek'in ilk hamlesi CHP'yi karıştırdı         
14:28
Yakın arkadaşının ölümüyle yıkılan Acun Ilıcalı'dan duygusal paylaşım Yakın arkadaşının ölümüyle yıkılan Acun Ilıcalı'dan duygusal paylaşım         
14:16
Alman ve Yunan vekillerden Merkel'e Türkiye çağrısı: Denizaltı satışını derhal askıya alın Alman ve Yunan vekillerden Merkel'e Türkiye çağrısı: Denizaltı satışını derhal askıya alın         
13:30
Alman basını yazdı: Volkswagen Transporterları Kocaeli'de üretecek Alman basını yazdı: Volkswagen Transporterları Kocaeli'de üretecek         
13:30
Acun'un meşhur ettiği isimlerden Bahar Candan, göğsünün göründüğü videoyu paylaştı Acun'un meşhur ettiği isimlerden Bahar Candan, göğsünün göründüğü videoyu paylaştı         
11:45
Yeniden çekilmeye başlanan Sihirli Annem setinden ilk fotoğraflar geldi Yeniden çekilmeye başlanan Sihirli Annem setinden ilk fotoğraflar geldi         
11:42
Ünlü anketçi Ünlü anketçi "İlginç şeyler oluyor" notuyla paylaştı! Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar         
10:07
Bu köyde koronavirüs hiç görülmedi! Türkiye'nin dört bir yanından arsa ve ev almak için muhtarı arıyorlar Bu köyde koronavirüs hiç görülmedi! Türkiye'nin dört bir yanından arsa ve ev almak için muhtarı arıyorlar         
08:41
Serdar Ortaç'ın sevgilisinin Serdar Ortaç'ın sevgilisinin "Beni ne kadar seviyorsun" sorusuna verdiği yanıt olay yarattı         
02:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2020 07:46:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Öykü Gürman Malezya'da yarışacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei