Son Dakika Haberleri: Öykü" İçin Kök Hücre ve Kan Bağışı Kampanyası

Öykü" İçin Kök Hücre ve Kan Bağışı Kampanyası

24 dakika önce

Mersin'de, lösemi teşhisi konulan ve ilik nakli bekleyen 3,5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı için kök hücre ve kan bağışı kampanyası düzenledi.

Öykü
Mersin'de, lösemi teşhisi konulan ve ilik nakli bekleyen 3,5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı için kök hücre ve kan bağışı kampanyası düzenledi.

AHBAP Mersin üyeleri tarafından merkez Yenişehir ilçesindeki bir alışveriş merkezi meydanında düzenlenen kök hücre ve kan bağışı kampanyasında, vatandaşlar konuyla ilgili bilgilendirildi.

Meydandaki Kızılay kan verme noktasına müracaat eden vatandaşlardan 87 kişi kan bağışında bulunurken, 42 kişi de kök hücre bağışçısı oldu.

AHBAP Mersin Şehir Başkan Yardımcısı Merve Beyaz, yaptığı açıklamada, kampanyayı kan kanseriyle mücadele eden 3,5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı başta olmak üzere tüm lösemi hastaları için gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Kampanyayla 129 vatandaşın bağışta bulunduğunu bildiren Beyaz, kök hücre ve kan bağışı kampanyasına destek vermeyi sürdüreceklerini aktardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 10:24 Kaynak: AA

Sağlık
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