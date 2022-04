Öykü için yola çıkan donörler başka çocuklara umut oldu - Son Dakika

İZMİR'de yaşayan 7 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı, 'Öykü Arin'e Umut Ol' kampanyasıyla lösemiyle mücadelede simge haline gelirken, kampanyaya destek veren donörlerden 3'ü hem Türkiye ve yurt dışında kök hücre nakli bekleyen başka çocuklara umut oldu. Öykü'nün annesi Eylem Şen Yazıcı, "Kampanyamız sadece Türkiye'ye değil dünyanın başka ülkelerindeki çocuk ve yetişkinlere de iyilik ve can taşıdı" dedi.

İzmir'de yaşayan Eylem Şen Yazıcı ve Çağdaş Yazıcı çiftinin çocukları Öykü Arin'e 11 Kasım 2018'de Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi kondu. Doktorların Öykü Arin'in kök hücre nakliyle hayata tutunabileceğini söylemesi üzerine aile, 15 Kasım 2018'de 'Öykü Arin'e Umut Ol' kök hücre bağış kampanyasını başlattı. Lösemiyle mücadelede simge haline gelen Öykü Arin için binlerce kişi bağışçı oldu. 11 Nisan 2019'da hastanede tedaviye alınan Öykü Arin'e, annesi Eylem Şen Yazıcı'dan yarı uyumlu nakil yapıldı. Nakil olumsuz sonuçlanınca aynı yıl 26 Haziran'da babası Çağdaş Yazıcı'dan yapılan yarı uyumlu nakilde ilik uyumu yüzde 98,5 oranında başarılı oldu. 5 ay önce Öykü'nün kardeşi Arkadaş Ekim de dünyaya geldi. Eğer ihtiyaç duyulursa Arkadaş Ekim'den de nakil işlemi yapılabileceği belirtildi.

BAŞKA ÇOCUKLARLA EŞLEŞEN DONÖRLER BÜYÜK SEVİNÇ YAŞADIKampanyaya katılan donörler ise kök hücre bağışı bekleyen başka çocuklarla da eşleşti. Kampanya sayesinde çok sayıda nakil gerçekleşti. Kampanyaya destek veren binlerce kişiden İstanbul 'da yaşayan Umut Özer (23), 2018 yılında donör olduktan 4 yıl sonra yurt dışında yaşayan bir Türk vatandaşı ile eşleştiğinin haberini aldı. Öykü için kampanyaya katılan donörlerden İzmir'de yaşayan psikolog Burcu Altıntaş (32) da İtalya 'da yaşayan bir lösemi hastasına uyumlu olduğunu öğrendi. 2018'de Öykü için donör olan İzmir Büyükşehir Belediyesi 'nde görevli itfaiye eri Ali Sinan Batmaz (40) da ocak ayında lenf kanseri hastası bir çocukla yüzde yüz uyumlu olduğunun haberini aldı. Öykü için yola çıkan donörler, başka çocuklara umut olduklarını öğrendiklerinde büyük bir sevinç yaşadıklarını anlattı.'EŞLEŞME HABERİNİ 23 NİSAN ARİFESİNDE ALDIK'Kampanyayla, 2019 yılında binlerce eşleşme ve uyum bulunduğunu ifade eden Öykü'nün annesi Eylem Şen Yazıcı, "Binin üzerinde nakil gerçekleşti. Biz çok güzel haberler almaya devam ediyoruz. Geçen hafta duyduk ki, Öykü için donör olan biri İtalya'dan biriyle eşleşmiş. Kampanyamız sadece Türkiye'ye değil dünyanın başka ülkelerindeki çocuk ve yetişkinlere de iyilik ve can taşıyan bir kampanya oldu. Başka güzel bir haber ise Kocaeli 'den geldi. Kampanyanın başında donör olanlardan biri orada hasta bir çocukla eşleşmişti. Nakilin üzerinden 2 yıl geçmiş ve çocuk sağlığına kavuşmuş. Bu haberi alınca çok mutlu olduk. Eşleşme haberinin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na denk gelmesi çok önemli. Dünyanın bir ucundan diğer ucuna birbirine can olmak mümkün. Belki de Öykü Arin'in kendisi dünyadaki başka çocuklarla böylece 23 Nisan'ı başka türlü kutlamış olacak" ifadelerini kullandı.YAŞADIKLARI ZORLU SÜRECİ ANLATTIKLARI KİTAP ÇIKACAKKampanyayı kurumsallaşıp dernek çatısı altında sürdürmeye devam edeceklerini açıklayan Yazıcı, "Donör olun umut olun ve kiminle eşleşirseniz eşleşin, yaşı kaç olursa olsun, sakın vazgeçmeyin demeye devam ediyoruz. Bizim kızımız için donör olmaya karar vermiş ve harekete geçmiş kişi de çok mutlu oluyor" dedi. Yaşanan zorlu süreci anlattıkları bir kitap çıkarma hazırlığında olduklarını belirten Yazıcı, kitabın mayıs ayında çıkacağını duyurdu. Öykü Arin'in son durumuyla ilgili de bilgi veren Eylem Şen Yazıcı, "Yarı uyumlu nakillerde ilik savaşı potansiyeli yüksek oluyor. Öykü Arin'de de ilik savaşı oldu. Yüksek doz ilaç kullanmaya devam ediyoruz. İlik savaşı biraz zorlu bir süreç. Umarız yeniden nakil işlemine gerek kalmaz" dedi.'4 YIL SONRA BU HABERİ ALMAK BENİ ÇOK SEVİNDİRDİ'İstanbul'da yaşayan Umut Özer (23), 2018 yılında kampanyayı duyunca Öykü için donör olmaya karar verdiğini belirterek, "Birkaç gün önce Kızılay 'dan aradılar. Yurt dışından bir Türk vatandaşıyla eşleştiğim söylendi. Hangi ülke olduğunu bilmiyorum. Üzerinden 4 yıl geçtikten sonra bu haberi almak beni çok sevindirdi. Bana bu telefon gelmeseydi günlük hayatımda donör olma kararımı unutmuştum. Bir anda bu haberi almak beni çok onore etti. İnsanların bu konuda teşvik edilmesi gerektiğini düşünüyorum" dedi.'DONÖR ADAYININ ASLA VAZGEÇMEMESİ GEREKİYOR'İzmir'de yaşayan psikolog Burcu Altıntaş (32) kök hücre nakli yapılırken hiçbir acı hissetmediğini söyleyip şöyle devam etti: "Öykü Arin'in kampanyasında donör olmuştum. 2021 mayıs ayında dönüş oldu. Başka bir hastayla eşleştiğim söylendi ve donör olup olmak istemediğim soruldu. Hasta İtalya'daymış. Tamamen gönüllülük esasına dayalı olduğu için her aşamada devam edip etmek istemediğimi sordular. Donör adayının asla vazgeçmemesi gerekiyor. Hasta 5 gün özel bir ünitede nakle hazırlıyorlar daha sonra donör adayından alınan kök hücreyi naklediyorlar. O aşamada donörün vazgeçmesi hastanın kaybedilmesine bile neden olabilir. Bunun bir görev olduğunu düşünüyorum. Bizden alınan bir ünite kan bir insana can olacaksa bu asli bir görev olmalı. Bunun bir kahramanlık olduğunu düşünmüyorum."

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde itfaiye eri olan Ali Sinan Batmaz (40) da Öykü'nün kampanyasında donör olup lenf kanseri bir hastayla eşleştiğini dile getirdi. 2018'da donör olmaya karar veren ve geçen ocak ayında kendisiyle uyumlu bir hasta bulunduğunu ifade eden Batmaz, "Hasta çocukla yüzde yüz uyumlu olduğum belirtildi. Aile bireyleriyle dahil böyle bir uyumluluk yakalamak biraz zor oluyormuş. Ancak çocuğun genel sağlık durumu nakil için uygun olmadığı için nakil işlemi bir süre ertelendi. Yeniden aramalarını bekliyorum" diye konuştu.