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Öykü Karayel-Can Bonomo'nun Çeşme romantizmi - Son Dakika

Öykü Karayel-Can Bonomo'nun Çeşme romantizmi

22.07.2021 08:29
Öykü Karayel-Can Bonomo'nun Çeşme romantizmi, System.String[]

FİLM KARESİ GİBİŞarkıcı Can Bonomo ile oyuncu Öykü Karayel, 3 aylık bebekleri Roman ile çıktıkları Çeşme tatiline devam ediyor.

FİLM KARESİ GİBİ

Şarkıcı Can Bonomo ile oyuncu Öykü Karayel, 3 aylık bebekleri Roman ile çıktıkları Çeşme tatiline devam ediyor. Çift önceki gün plajdaydı. İkilinin deniz keyfi sırasında objektife aşk filmlerini anımsatan kareler yansıdı.

Öykü Karayel-Can Bonomo'nun Çeşme romantizmi

DALGALAR ARASINDA

Birlikte denize giren Can Bonomo ve Öykü Karayel, romantik dakikalar yaşadı. Dalgalar arasında Karayel'i havaya kaldıran Bonomo, eşine sevgisini öpücükleriyle gösterdi.

Öykü Karayel-Can Bonomo'nun Çeşme romantizmi

İki yıllık birlikteliğin ardından 2018'de evlenen Öykü Karayel (30) ile Can Bonomo (33), ilk bebeklerini kucağına aldı. İkili, oğullarına 'Roman' adını verdi.

Öykü Karayel-Can Bonomo'nun Çeşme romantizmi

"ANNEN BABAN HER ZAMAN YANINDA"

Ünlü şarkıcı, oğluyla kendisinin elini sosyal medyadan paylaştı. Bonomo, gönderisine "(Pax Romana 2021): Adınla yaşa canım oğlum, Roman. Annen ve baban her zaman yanında. Sağlık, huzur ve barışla..." yazarak eşi Öykü Karayel'i etiketledi.

Öykü Karayel-Can Bonomo'nun Çeşme romantizmi

Öykü Karayel, Can Bonomo, Çeşme, Film, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Öykü Karayel-Can Bonomo'nun Çeşme romantizmi - Son Dakika Magazin


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