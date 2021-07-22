Öykü Karayel-Can Bonomo'nun Çeşme romantizmi

FİLM KARESİ GİBİŞarkıcı Can Bonomo ile oyuncu Öykü Karayel, 3 aylık bebekleri Roman ile çıktıkları Çeşme tatiline devam ediyor.

FİLM KARESİ GİBİ Şarkıcı Can Bonomo ile oyuncu Öykü Karayel, 3 aylık bebekleri Roman ile çıktıkları Çeşme tatiline devam ediyor. Çift önceki gün plajdaydı. İkilinin deniz keyfi sırasında objektife aşk filmlerini anımsatan kareler yansıdı. DALGALAR ARASINDA Birlikte denize giren Can Bonomo ve Öykü Karayel, romantik dakikalar yaşadı. Dalgalar arasında Karayel'i havaya kaldıran Bonomo, eşine sevgisini öpücükleriyle gösterdi. İki yıllık birlikteliğin ardından 2018'de evlenen Öykü Karayel (30) ile Can Bonomo (33), ilk bebeklerini kucağına aldı. İkili, oğullarına 'Roman' adını verdi. "ANNEN BABAN HER ZAMAN YANINDA" Ünlü şarkıcı, oğluyla kendisinin elini sosyal medyadan paylaştı. Bonomo, gönderisine "(Pax Romana 2021): Adınla yaşa canım oğlum, Roman. Annen ve baban her zaman yanında. Sağlık, huzur ve barışla..." yazarak eşi Öykü Karayel'i etiketledi.

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