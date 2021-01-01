Öykü Karayel doğacak bebeğinin adını açıkladı - Son Dakika

Öykü Karayel doğacak bebeğinin adını açıkladı

01.01.2021 18:23
Öykü Karayel doğacak bebeğinin adını açıkladı, System.String[]

2018 yılında evlenen oyuncu Öykü Karayelve şarkıcı Can Bonomo, şu sıralar bebek heyecanı yaşıyor.

2018 yılında evlenen oyuncu Öykü Karayelve şarkıcı Can Bonomo, şu sıralar bebek heyecanı yaşıyor. 5,5 aylık hamile olan Öykü Karayel, es¸i Can Bonomo ile birlikte verdiği pozu sosyal medya hesabından paylaştı. Karayel'in karnı burnunda pozları bu¨yu¨k begˆeni topladı.

Karayel, paylaşımının altına "Alttaki küçüklük Roman Bonomo... Yeni yılda görüşürüz!" notunu düştü. Can Bonomo da eşi Öykü Karayel ile verdiği pozu sosyal medya hesabından yayınlayarak yeni yılı kutladı.

Ünlü çiftten Can Bonomo, geçtiğimiz aylarda bu pozlarını sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

'Bu tür şeylerin doğal bir saati var'

Öte yandan Karayel, daha önce verdiği bir röportajında "Ne zaman anne olacaksınız" sorusuna, "Bu tür şeylerin doğal bir saati var. Asla aşırı evlenmek isteyen ya da evlenmem diyen biri olmadım. Can'la karşılaşınca her şey doğru gelmeye başladı" diye yanıt vermişti.

Öykü Karayel doğacak bebeğinin adını açıkladı

Öykü Karayel, Can Bonomo, Küçüklük, Medya, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Öykü Karayel doğacak bebeğinin adını açıkladı - Son Dakika Magazin


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