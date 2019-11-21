Öykü yarışmasında üçüncü olan Denizlili eski hükümlüye ödülü verildi

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, eski hükümlülerin istihdamı konusunda ön yargıları kırmak, sosyal ve ekonomik anlamda toplumsal duyarlılığı geliştirmek amacıyla Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen "Karanlığı Aydınlananlar" öykü yarışmasında üçüncü olan eski hükümlüye ödülü verildi.

Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Ergül Yılmaz'ın makamında düzenlenen törende, "Gündoğumu" isimli öyküsüyle Türkiye üçüncüsü olan A.E.Ç. ödülünü aldı.

Başsavcı Yılmaz, yaptığı konuşmada, cezaevinden salıverildikten sonra veya işlediği suç nedeniyle denetimli serbestlikten yararlanarak kendilerine bir şans verilen yükümlülerin kendi işini kurdukları veya bir iş sahibi oldukları ve sorumluluklarını yerine getirerek tekrar suça karışmamayı başarabildikleri öykülerinin bir kitap haline getirilerek işverenlere ulaştırılmasının planlandığını, bu kapsamda bölgesel ve Türkiye geneli olmak yarışma düzenlendiğini belirtti.

Hükümlülere yönelik ön yargılardan uzaklaşılarak destek verilmesi, şans tanınması durumunda bu kişilerin tekrar topluma kazandırılabileceğini, yeniden suç işlenmesinin önlenebileceğini ifade eden Yılmaz, "Bu projeyle eski hükümlülere yönelik farkındalığın bir kez daha artırıldığını, diğer yükümlülere örnek olduğunu görüyoruz. Yeniden suç işlenmesinin önlenmesinde büyük katkısı olacak bu tür katılımları önemsiyoruz. Dereceye giren eski hükümlü A.E.Ç'yi tebrik ediyor, başarılar diliyoruz." dedi.

Törene, Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz da katıldı.